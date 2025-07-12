Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Детали

В частности, сообщается о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

Тем временем мэр Киева сообщил о работе сил противовоздушной обороны в Голосеевском районе столицы.

В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! - написал Кличко.

Между тем, по данным "мониторов", новые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины со стороны Сумщины.

Напомним

российские войска в ночь на субботу, 12 июля, массированно атакуют Украину с воздуха. В 23:12 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА по Киеву.

Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека