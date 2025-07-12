Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
11 июля, 19:13 • 9804 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 78567 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 109738 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 121708 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Эксклюзив
11 июля, 11:30 • 78605 просмотра
Десять детей отравились после посещения аквапарка на Закарпатье – полиция
Эксклюзив
11 июля, 09:10 • 77960 просмотра
Нападение на врача в Запорожье: появились детали инцидента в больнице
Эксклюзив
11 июля, 08:32 • 68658 просмотра
ВСК займется анализом работы НАБУ и САП - Власенко
Эксклюзив
11 июля, 07:47 • 61850 просмотра
Более суток в Киеве ищут убийцу полковника СБУ: что известно
Эксклюзив
11 июля, 06:48 • 48974 просмотра
Авиационные предприятия должны попасть в Defence City, критерии нужно смягчить - Гудыменко
Эксклюзив
11 июля, 06:21 • 38652 просмотра
В Киеве посреди дня были включены уличные фонари: в КГГА объяснили причину
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.4м/с
69%
750мм
Популярные новости
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 45073 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 38428 просмотра
Пострадали 9 человек, среди них – ребенок: в Киеве автобус въехал в грузовик11 июля, 16:01 • 4608 просмотра
Северокорейское "чудо" не выдержало: украинские бойцы уничтожили систему залпового огня производства КНДР11 июля, 17:14 • 15703 просмотра
Массированная ночная атака на Украину: Киев, Николаев, Кропивницкий и Черкассы под ударом21:29 • 7898 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 78567 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 109738 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 142780 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 166239 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 200410 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 38500 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 45141 просмотра
Крис Браун не признает вину по новым обвинениям в деле о нападении в Лондоне11 июля, 12:06 • 85997 просмотра
Армани анонсировал возвращение после проблем со здоровьем11 июля, 09:16 • 104845 просмотра
Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли из-за продажи винодельни10 июля, 17:43 • 65878 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Эль-Паис
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО

Киев • УНН

 • 340 просмотра

В ночь на 12 июля в нескольких городах Украины, в частности в Луцке, Львове и Черновцах, прогремели взрывы. В Киеве силы ПВО работают в Голосеевском районе, а новые крылатые ракеты заходят со стороны Сумской области.

Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.

Детали

В частности, сообщается о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

Тем временем мэр Киева сообщил о работе сил противовоздушной обороны в Голосеевском районе столицы.

В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!

- написал Кличко.

Между тем, по данным "мониторов", новые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины со стороны Сумщины.

Напомним

российские войска в ночь на субботу, 12 июля, массированно атакуют Украину с воздуха. В 23:12 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА по Киеву.

Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека10.07.25, 14:35 • 46026 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Сумская область
Виталий Кличко
Украина
Черновцы
Луцк
Львов
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9