Ночная атака на Украину: взрывы в Луцке, Львове и Черновцах, в Киеве работает ПВО
Киев • УНН
В ночь на 12 июля в нескольких городах Украины, в частности в Луцке, Львове и Черновцах, прогремели взрывы. В Киеве силы ПВО работают в Голосеевском районе, а новые крылатые ракеты заходят со стороны Сумской области.
В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мониторинговые каналы.
Детали
В частности, сообщается о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.
Тем временем мэр Киева сообщил о работе сил противовоздушной обороны в Голосеевском районе столицы.
В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!
Между тем, по данным "мониторов", новые крылатые ракеты заходят в воздушное пространство Украины со стороны Сумщины.
Напомним
российские войска в ночь на субботу, 12 июля, массированно атакуют Украину с воздуха. В 23:12 Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БПЛА по Киеву.
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека10.07.25, 14:35 • 46026 просмотров