Польща підняла винищувачі на тлі атаки рф по Україні

Польща активувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації через масовану ракетну атаку росії на Україну. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних Сил Польщіу у соцмережі Х.

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Зазначається, що через активність російських військово-повітряних сил дальнього радіусу дії, які завдають ударів по цілях, розташованих, зокрема, на заході України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції у польському повітряному просторі.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів піднято в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності - йдеться у повідомленні.

Вказується, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами загрози.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються повністю готовими до негайного реагування", - запевнили у командуванні.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

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