Польща підняла винищувачі на тлі атаки рф по Україні

$41.820.05
48.980.13
ukenru
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
11 липня, 19:13 • 12097 перегляди
Постачання відновлено: Зеленський про відновлення військової допомоги Україні
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 87805 перегляди
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 114218 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
11 липня, 12:36 • 124904 перегляди
росія має намір увійти до Дніпропетровської області на 10 км у глиб - Буданов
Ексклюзив
11 липня, 11:30 • 81306 перегляди
Десять дітей отруїлися після відвідування аквапарку на Закарпатті – поліція
Ексклюзив
11 липня, 09:10 • 78501 перегляди
Напад на лікаря у Запоріжжі: з’явилися деталі інциденту в лікарні
Ексклюзив
11 липня, 08:32 • 69028 перегляди
ТСК візьметься за аналіз роботи НАБУ та САП - Власенко
Ексклюзив
11 липня, 07:47 • 61968 перегляди
Понад добу в Києві шукають вбивцю полковника СБУ: що відомо
Ексклюзив
11 липня, 06:48 • 49100 перегляди
Авіаційні підприємства повинні потрапити до Defence City, критерії треба помʼякшити - Гудименко
Ексклюзив
11 липня, 06:21 • 38719 перегляди
У Києві посеред дня були ввімкнені вуличні ліхтарі: в КМДА пояснили причину
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.4м/с
71%
750мм
Популярнi новини
путін може вдарити тактичною ядерною зброєю по Україні - полковник британської армії у відставці11 липня, 16:56 • 4944 перегляди
Північнокорейська "дивовижа" не витримала: українські бійці знищили систему залпового вогню виробництва КНДР11 липня, 17:14 • 17260 перегляди
У Пентагоні нова директива: докорінна перебудова і швидке розширення арсеналу дронів11 липня, 17:39 • 5164 перегляди
Масована нічна атака на Україну: Київ, Миколаїв, Кропивницький та Черкаси під ударом21:29 • 15236 перегляди
Український МиГ-29 знищив останню переправу росіян на Запоріжжі двома авіабомбами22:54 • 7246 перегляди
Публікації
Відповідальність "за того хлопця": чи повинно підприємство відповідати за дії свого контрагента?
Ексклюзив
11 липня, 14:42 • 87820 перегляди
Гроші без квесту: як SEPA може змінити життя українського бізнесу та чи вплине вона на курс євро
Ексклюзив
11 липня, 14:05 • 114230 перегляди
Затягування може дорівнювати саботажу: коли АРМА нарешті обере управителя для ТРЦ “Гулівер”11 липня, 05:00 • 143933 перегляди
Авто за майже 3 мільйони: чи пояснить голова АРМА Дума, хто і навіщо схвалив цю “розкішну” закупівлю10 липня, 15:21 • 167347 перегляди
Виконали контракт − відповідальні за контрагента? Експерти звертають увагу на прогалини у підходах до відповідальності замовників у господарських відносинах
Ексклюзив
10 липня, 14:43 • 201425 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Джо Байден
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер повертається з альбомом Swag в який включив особисту драму11 липня, 15:54 • 39581 перегляди
Римейк "Фантастичної четвірки" фокусується на сім'ї та єдності, пояснює Педро Паскаль11 липня, 15:30 • 45785 перегляди
Кріс Браун не визнає провину за новими звинуваченнями у справі про напад у Лондоні11 липня, 12:06 • 86447 перегляди
Армані анонсував повернення після проблем зі здоров'ям11 липня, 09:16 • 105266 перегляди
Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через продаж виноробні 10 липня, 17:43 • 66276 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times
Ель Паїс
Ланцет (баражуючий боєприпас)

Польща підняла винищувачі на тлі атаки рф по Україні

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Польща активувала сили ППО та розпочала патрулювання повітряного простору через масовану ракетну атаку росії на Україну. Це зроблено для забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами загрози.

Польща підняла винищувачі на тлі атаки рф по Україні

Польща активувала сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання свого повітряного простору силами власної та союзницької авіації через масовану ракетну атаку росії на Україну. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Оперативного командування Збройних Сил Польщіу у соцмережі Х.

Деталі

Зазначається, що через активність російських військово-повітряних сил дальнього радіусу дії, які завдають ударів по цілях, розташованих, зокрема, на заході України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції у польському повітряному просторі.

Відповідно до чинних процедур, Оперативне командування Збройних сил Польщі активувало наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів піднято в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий рівень бойової готовності

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами загрози.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та ресурси залишаються повністю готовими до негайного реагування", - запевнили у командуванні.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

Харків під атакою: ворог б'є по місту "шахедами" та КАБами12.07.25, 04:59 • 1616 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Україна
Польща
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9