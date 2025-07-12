Харків під атакою: ворог б'є по місту "шахедами" та КАБами

У Харкові в ніч на суботу, 12 липня, пролунали кілька вибухів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, місто перебуває під ворожою атакою з повітря.

Ще вибух у місті. Тепер "шахед". Перед тим зафіксовано удар по Харкову (попередньо) КАБом - по житловому масиву у Київському районі - розповів Терехов.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на цю хвилину інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо

У кількох містах України в ніч на суботу, 12 липня, пролунали вибухи. Зокрема, повідомлялося про серію вибухів у Луцьку, Львові та Чернівцях.

Масована нічна атака на Україну: Київ, Миколаїв, Кропивницький та Черкаси під ударом