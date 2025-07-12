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Харьков под вражеской атакой: враг бьет по городу «шахедами» и КАБами

Киев • УНН

 • 752 просмотра

В Харькове в ночь на 12 июля прогремели несколько взрывов. Город атаковали «шахедом» и, предварительно, КАБом по жилому массиву в Киевском районе.

Харьков под вражеской атакой: враг бьет по городу «шахедами» и КАБами

В Харькове в ночь на субботу, 12 июля, прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Детали

По его словам, город находится под вражеской атакой с воздуха.

Еще взрыв в городе. Теперь "шахед". Перед тем зафиксирован удар по Харькову (предварительно) КАБом - по жилому массиву в Киевском районе

- рассказал Терехов.

В свою очередь руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на эту минуту информации о пострадавших не поступало.

Напомним

В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прогремели взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.

Массированная ночная атака на Украину: Киев, Николаев, Кропивницкий и Черкассы под ударом12.07.25, 00:29 • 14443 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Харьков
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