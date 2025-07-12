Во Львове число пострадавших в результате обстрела рф возросло до шести, среди них ребенок
Киев • УНН
Во Львове шесть человек пострадали в результате ночного российского обстрела, включая 11-летнего мальчика. Пятерым оказана помощь на месте, один мужчина госпитализирован.
Во Львове количество пострадавших в результате ночного российского обстрела возросло до шести, среди них - 11-летний мальчик. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Количество людей, обратившихся к медикам после ночной атаки по Львову, возросло до шести. Среди них – 11-летний мальчик. Пятерым, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.
Также городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Больше всего повреждений - в Железнодорожном и Галицком районах:
- повреждено 46 домов, выбито более 500 окон;
- 15 квартир непригодны для проживания — 28 жильцам предложено временное бесплатное проживание в отеле;
- также повреждено 20 машин;
- также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.
Дополнение
Во Львове на улице Митрополита Андрея поврежден двухэтажный жилой дом в результате вражеской атаки. Зафиксировано частичное разрушение подъезда, утечка газа и воды, без погибших и травмированных.
Напомним
В нескольких городах Украины в ночь на субботу, 12 июля, прозвучали взрывы. В частности, сообщалось о серии взрывов в Луцке, Львове и Черновцах.