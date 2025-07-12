В МИД отреагировали на очередной масштабный обстрел со стороны россии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удары россиян по Львову, Луцку и Черновцам, отметив, что Россия усиливает свой террор против нашего государства. Он призвал партнеров активизировать работу над введением 18-го пакета санкций, пишет УНН со ссылкой на страницу Сибиги в Х.

Россия продолжает усиливать террор, запуская очередной шквал сотен дронов и ракет, повреждая жилые районы, убивая и раня мирных жителей. Западные города Черновцы, Львов и Луцк подверглись особенно ужасному нападению, пострадали и другие регионы - сообщил Сибига.

Министр добавил, что масштабы ежедневного террора со стороны России против мирных жителей демонстрируют неотложность лишения Москвы ее нефтяных доходов, которые она превращает в военные преступления.

"Российская военная машина производит сотни средств террора ежедневно. Ее масштабы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества", - подчеркнул глава МИД.

Сибига призвал партнеров активизировать санкционные усилия, в частности введение 18 пакета санкций против государства-агрессора.

"В интересах наших партнеров как можно скорее ударить по этой фабрике террора новыми сильными санкциями: 18-м пакетом ЕС и законопроектом Грэма-Блюменталя. Снимите финансирование фабрики смерти Путина сейчас", - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Во Львове шесть человек пострадали в результате ночного российского обстрела, включая 11-летнего мальчика. Пятерым оказана помощь на месте, один мужчина госпитализирован.