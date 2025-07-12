В МИД отреагировали на очередной масштабный обстрел со стороны россии
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российские удары по Львову, Луцку и Черновцам, призвав партнеров активизировать работу над 18-м пакетом санкций. Он подчеркнул необходимость лишить москву нефтяных доходов, которые финансируют военные преступления.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на удары россиян по Львову, Луцку и Черновцам, отметив, что Россия усиливает свой террор против нашего государства. Он призвал партнеров активизировать работу над введением 18-го пакета санкций, пишет УНН со ссылкой на страницу Сибиги в Х.
Россия продолжает усиливать террор, запуская очередной шквал сотен дронов и ракет, повреждая жилые районы, убивая и раня мирных жителей. Западные города Черновцы, Львов и Луцк подверглись особенно ужасному нападению, пострадали и другие регионы
Министр добавил, что масштабы ежедневного террора со стороны России против мирных жителей демонстрируют неотложность лишения Москвы ее нефтяных доходов, которые она превращает в военные преступления.
"Российская военная машина производит сотни средств террора ежедневно. Ее масштабы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества", - подчеркнул глава МИД.
Сибига призвал партнеров активизировать санкционные усилия, в частности введение 18 пакета санкций против государства-агрессора.
"В интересах наших партнеров как можно скорее ударить по этой фабрике террора новыми сильными санкциями: 18-м пакетом ЕС и законопроектом Грэма-Блюменталя. Снимите финансирование фабрики смерти Путина сейчас", - подчеркнул Сибига.
Дополнение
Во Львове шесть человек пострадали в результате ночного российского обстрела, включая 11-летнего мальчика. Пятерым оказана помощь на месте, один мужчина госпитализирован.