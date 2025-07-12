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Санкції США варто синхронізувати з 18-им пакетом санкцій ЄС - Сибіга

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Україна сподівається на нові санкції США проти росії та синхронізацію їх з 18-м пакетом санкцій ЄС. Мета – примусити рф до припинення вогню на всіх фронтах.

Санкції США варто синхронізувати з 18-им пакетом санкцій ЄС - Сибіга

Україна сподівається, що Сполучені Штати запровадять нові санкції проти росії, а 18-ий пакет санкцій Європейського Союзу був синхронізований з ними. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі за участю Прем'єр-міністра Хорватії та міністрів закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того, пише УНН.

Деталі

"Сподіваємося, що США запровадять нові санкції проти рф. Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити рф до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - заявив Сибіга.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по Львову, Луцьку та Чернівцях, закликавши партнерів активізувати роботу над 18-м пакетом санкцій. Він наголосив на необхідності позбавити москву нафтових доходів, які фінансують військові злочини.

Сибіга зустрівся з президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Сторони обговорили створення спецтрибуналу для росії, компенсації жертвам агресії та повернення українських дітей.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Парламентська асамблея Ради Європи
Андрій Сибіга
Бразилія
Європейський Союз
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