Санкції США варто синхронізувати з 18-им пакетом санкцій ЄС - Сибіга

Україна сподівається, що Сполучені Штати запровадять нові санкції проти росії, а 18-ий пакет санкцій Європейського Союзу був синхронізований з ними. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі за участю Прем'єр-міністра Хорватії та міністрів закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того, пише УНН.

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"Сподіваємося, що США запровадять нові санкції проти рф. Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити рф до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - заявив Сибіга.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по Львову, Луцьку та Чернівцях, закликавши партнерів активізувати роботу над 18-м пакетом санкцій. Він наголосив на необхідності позбавити москву нафтових доходів, які фінансують військові злочини.

Сибіга зустрівся з президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Сторони обговорили створення спецтрибуналу для росії, компенсації жертвам агресії та повернення українських дітей.