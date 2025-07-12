Санкції США варто синхронізувати з 18-им пакетом санкцій ЄС - Сибіга
Київ • УНН
Україна сподівається на нові санкції США проти росії та синхронізацію їх з 18-м пакетом санкцій ЄС. Мета – примусити рф до припинення вогню на всіх фронтах.
Україна сподівається, що Сполучені Штати запровадять нові санкції проти росії, а 18-ий пакет санкцій Європейського Союзу був синхронізований з ними. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі за участю Прем'єр-міністра Хорватії та міністрів закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того, пише УНН.
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"Сподіваємося, що США запровадять нові санкції проти рф. Потрібно також, щоб 18-й санкційний пакет ЄС був синхронізований з ними. Мета в тому, щоби примусити рф до припинення вогню на морі, суходолі та в повітрі", - заявив Сибіга.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російські удари по Львову, Луцьку та Чернівцях, закликавши партнерів активізувати роботу над 18-м пакетом санкцій. Він наголосив на необхідності позбавити москву нафтових доходів, які фінансують військові злочини.
Сибіга зустрівся з президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом. Сторони обговорили створення спецтрибуналу для росії, компенсації жертвам агресії та повернення українських дітей.