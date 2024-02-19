С оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей - Прокудин

С оккупированного россиянами левого берега Херсонщины удалось вернуть в Украину пятерых детей, среди них 14-летняя сирота. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что 14-летняя девочка жила на оккупированной территории с бабушкой, а когда она и умерла, она осталась сиротой. Однако сегодня ей удалось вернуться в Украину, где о ней позаботятся.

А вместе с ней удалось выехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь. С начала года удалось вернуть 16 детей с Херсонщины - рассказал Прокудин.

Напомним

Одиннадцать украинских детей, которые находились на временно оккупированных территориях воссоединятся сегодня со своими семьями в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара

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