С оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей - Прокудин
Киев • УНН
Пятеро детей, в том числе 14-летняя сирота, были возвращены в Украину из оккупированной Россией части Херсонской области. Всего с начала года удалось вернуть 16 детей с Херсонщины
С оккупированного россиянами левого берега Херсонщины удалось вернуть в Украину пятерых детей, среди них 14-летняя сирота. Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
Детали
Он рассказал, что 14-летняя девочка жила на оккупированной территории с бабушкой, а когда она и умерла, она осталась сиротой. Однако сегодня ей удалось вернуться в Украину, где о ней позаботятся.
А вместе с ней удалось выехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь. С начала года удалось вернуть 16 детей с Херсонщины
Напомним
Одиннадцать украинских детей, которые находились на временно оккупированных территориях воссоединятся сегодня со своими семьями в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара
Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией9 февраля 2024, 12:41 • 22560 просмотров
С оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей - Прокудин
Пятеро детей, в том числе 14-летняя сирота, были возвращены в Украину из оккупированной Россией части Херсонской области. Всего с начала года удалось вернуть 16 детей с Херсонщины
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