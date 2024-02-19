З окупованої Херсонщини вдалось повернути ще п'ятьох дітей - Прокудін

З окупованого росіянами лівого берега Херсонщини вдалось повернути до України п'ятьох дітей, серед них 14-річна сирота. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

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Він розповів, що 14-річна дівчинка жила на окупованій території з бабусею, а коли вона та померла, вона лишилась сиротою. Проте сьогодні їй вдалось повернутись до України, де про неї подбають.

А разом з нею вдалося виїхати ще чотирьом дітям з батьками. Це дві родини. Дорослі самі звернулися до благодійної організації Save Ukraine з проханням допомогти. Від початку року вдалося повернути 16 дітей з Херсонщини - розповів Прокудін.

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