Міжнародна поліція за допомогою цифрових механізмів встановила місце розташування 8 українських дітей, незаконно депортованих росією
Київ • УНН
Міжнародній поліції вдалося розшукати вісьмох українських дітей, які були незаконно депортовані росією, використовуючи такі цифрові джерела, як розпізнавання облич і геолокація.
Міжнародні поліцейські сили змогли розшукати вісьмох українських дітей, які були незаконно депортовані росією. Пошук було проведено з ініціативи голландської поліції та Європолу. Вони поділилися інформацією з українською владою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Algemeen Dagblad.
Деталі
Кілька тижнів тому в штаб-квартирі Європолу в Гаазі відбулася конференція за участю 60 детективів і слідчих із 23 країн, зокрема Австралії, Німеччини, Нідерландів, Швеції, Великої Британії та США. Також у ній взяли участь представники шести неурядових організацій, які спеціалізуються на аналізі даних із використанням супутникових зображень та інших інструментів.
Керівник групи з міжнародних злочинів Національного підрозділу поліції з розслідувань Вінсент Сіллессен заявив, що міжнародні фахівці в галузі цифрових відкритих джерел (OSINT) уперше працювали так тісно з поліцією, відпрацьовуючи тему викрадень дітей в Україні.
Від початку війни в лютому 2022 року росіяни забрали тисячі українських дітей зі звичного середовища. Це можна розглядати як воєнний злочин. Оскільки ми не маємо фізичного доступу до росії, ми намагаємося знайти цих дітей і злочинців на основі цифрових джерел
Слідчі шукали у відкритих онлайн-джерелах інформацію, яка дала б змогу встановити точне місцезнаходження восьми депортованих дітей. Наприклад, для пошуку недавніх знімків дітей використовували просунуте розпізнавання облич. Експерти з геолокації (визначення точного місця розташування фотографій або відеозаписів за допомогою супутникових знімків) змогли точно визначити місцезнаходження відзнятого матеріалу.
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Через загрози безпеці поліція не може нічого сказати про особу і місцезнаходження дітей. Повідомляється тільки, що в їх число входять діти-сироти, насильно переселені з окупованої росією території. Цих дітей також використовували в цілях російської пропаганди.
Крім того, зазначається, що група поліції з міжнародних злочинів поділилася знайденою інформацією з українською владою.
Ми працюємо з колегами в Україні, і тепер завдання поліції - поділитися інформацією з членами сім'ї і почати кримінальне розслідування щодо можливих винуватців депортації
Нагадаємо
За словами президента Володимира Зеленського, Україна може підтвердити документально близько 20 тисяч випадків примусового переміщення українських дітей, але реальна кількість більша.
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