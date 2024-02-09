Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией
Киев • УНН
Международной полиции удалось разыскать восемь украинских детей, которые были незаконно депортированы россией, используя такие цифровые источники, как распознавание лиц и геолокация.
Международные полицейские силы смогли разыскать восемь украинских детей, которые были незаконно депортированы россией. Поиск был проведен по инициативе голландской полиции и Европола. Они поделились информацией с украинскими властями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Algemeen Dagblad.
Детали
Несколько недель назад в штаб-квартире Европола в Гааге прошла конференция при участии 60 детективов и следователей из 23 стран, включая Австралию, Германию, Нидерланды, Швецию, Великобританию и США. Также в ней приняли участие представители шести неправительственных организаций, которые специализируются на анализе данных с использованием спутниковых изображений и других инструментов.
Руководитель группы по международным преступлениям Национального подразделения полиции по расследованиям Винсент Силлессен заявил, что международные специалисты в области цифровых открытых источников (OSINT) впервые работали так тесно с полицией, отрабатывая тему похищений детей в Украине.
С начала войны в феврале 2022 года русские забрали тысячи украинских детей из привычной среды. Это можно рассматривать как военное преступление. Поскольку у нас нет физического доступа в россию, мы пытаемся найти этих детей и преступников на основе цифровых источников
Следователи искали в открытых онлайн-источниках информацию, которая позволила бы установить точное местонахождение восьми депортированных детей. Например, для поиска недавних снимков детей использовалось продвинутое распознавание лиц. Эксперты по геолокации (определение точного местоположения фотографий или видеозаписей с помощью спутниковых снимков) смогли точно определить местонахождение отснятого материала.
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Из-за угроз безопасности полиция не может ничего сказать о личности и местонахождении детей. Сообщается только, что в их число входят дети-сироты, насильно переселенные из оккупированной россией территории. Эти дети также использовались в целях российской пропаганды.
Кроме того, отмечается, что группа полиции по международным преступлениям поделилась найденной информацией с украинскими властями.
Мы работаем с коллегами в Украине, и теперь задача полиции - поделиться информацией с членами семьи и начать уголовное расследование в отношении возможных виновников депортации
Напомним
По словам президента Владимира Зеленского, Украина может подтвердить документально около 20 тысяч случаев принудительного перемещения украинских детей, но реальное количество больше.
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Международная полиция с помощью цифровых механизмов установила местоположение 8 украинских детей, незаконно депортированных россией
Международной полиции удалось разыскать восемь украинских детей, которые были незаконно депортированы россией, используя такие цифровые источники, как распознавание лиц и геолокация.
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