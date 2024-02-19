11 дітей з ТОТ та рф повернуться в Україну за посередництва Катару
Київ • УНН
Катар повідомляє про повернення 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій та росії для возз'єднання зі своїми сім'ями в Україні.
Одинадцять українських дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях возз'єднаються сьогодні зі своїми сім'ями в рамках угоди, укладеної за посередництва Катару. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Катару, пише Sky News, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, йдеться про дітей віком від двох до 16 років, деякі з яких мають медичні показання.
В Україну повернуться:
- дворічні близнюки, яких батьки помістили в дитячий будинок на контрольованій рф території через фінансові труднощі;
- п'ятирічний і шестирічний діти, які були евакуйовані до спеціального закладу в Криму на початку війни;
- п'ятирічна дитина, яка жила з бабусею і дідусем на підконтрольній рф території. В Україні вона возз'єднається зі своєю матір'ю;
- 15-річна дівчинка, яка жила зі своєю матір'ю в Запоріжжі, доки та не померла минулого року;
- чотирирічна дитина, яка живе з батьком у росії, нещодавно перенесла інсульт і була госпіталізована. Тепер вона возз'єднається зі своєю матір'ю, яка живе в Україні;
- Двоє дітей 13 та 10 років, які жили з матір'ю на території Донецька до її смерті. В Україні на них чекає дядько;
- 14-річного підлітка повернуть матері, яку нещодавно було звільнено з полону;
- 16-річний підліток возз’єднається зі своєю тіткою, сім'я якої загинула під час спроби евакуації з Луганська.
Доповнення
Як зазначається, це вже третє повернення українських дітей за посередництва Катару. Діти та їхні нинішні опікуни спочатку вирушать до москви, потім до білорусі і після цього до Києва.