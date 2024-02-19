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11 детей из ВОТ и рф вернутся в Украину при посредничестве Катара

11 детей из ВОТ и рф вернутся в Украину при посредничестве Катара

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:54  •  4690 просмотра

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Катар сообщает о возвращении 11 украинских детей с временно оккупированных территорий и россии для воссоединения со своими семьями в Украине.

Одиннадцать украинских детей, которые находились на временно оккупированных территориях воссоединятся сегодня со своими семьями в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара. Об этом сообщает министерство иностранных дел Катара, пишет Sky News, передает УНН

Детали 

Как сообщается, речь идет о детях в возрасте от двух до 16 лет, некоторые из которых имеют медицинские показания. 

В Украину вернутся: 

  • двухлетние близнецы, которых родители поместили в детский дом на контролируемой рф  территории из-за финансовых трудностей;
  • пятилетний и шестилетний дети, которые были эвакуированы в специальное учреждение в Крыму в начале войны;
  • пятилетний ребенок, который жил с бабушкой и дедушкой на подконтрольной рф территории. В Украине он воссоединится со своей матерью;
  • 15-летняя девочка, которая жила со своей матерью в Запорожье, пока та не умерла в прошлом году; 
  • четырехлетний ребенок, который живет с отцом в россии, недавно перенес инсульт и был госпитализирован. Теперь он воссоединится со своей матерью, которая живет в Украине;
  • Двое детей 13 и 10 лет, которые жили с матерью на территории Донецка до ее смерти. В Украине их ждет дядя; 
  • 14-летнего подростка вернут матери, которая недавно была освобождена из плена; 
  • 16-летний подросток воссоединится со своей тетей, семья которой погибла при попытке эвакуации из Луганска. 

Дополнение 

Как отмечается, это уже третье возвращение украинских детей при посредничестве Катара. Дети и их нынешние опекуны сначала отправятся в москву, затем в беларусь и после этого в Киев.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
katarКатар
krymКрым
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
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kievКиев
11 дітей з ТОТ та рф повернуться в Україну за посередництва Катару
11 children from TOT and Russia will return to Ukraine with the help of Qatar
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