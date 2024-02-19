11 детей из ВОТ и рф вернутся в Украину при посредничестве Катара

Одиннадцать украинских детей, которые находились на временно оккупированных территориях воссоединятся сегодня со своими семьями в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Катара. Об этом сообщает министерство иностранных дел Катара, пишет Sky News, передает УНН.

Детали

Как сообщается, речь идет о детях в возрасте от двух до 16 лет, некоторые из которых имеют медицинские показания.

В Украину вернутся:

двухлетние близнецы, которых родители поместили в детский дом на контролируемой рф территории из-за финансовых трудностей;

пятилетний и шестилетний дети, которые были эвакуированы в специальное учреждение в Крыму в начале войны;



пятилетний ребенок, который жил с бабушкой и дедушкой на подконтрольной рф территории. В Украине он воссоединится со своей матерью;



15-летняя девочка, которая жила со своей матерью в Запорожье, пока та не умерла в прошлом году;



четырехлетний ребенок, который живет с отцом в россии, недавно перенес инсульт и был госпитализирован. Теперь он воссоединится со своей матерью, которая живет в Украине;



Двое детей 13 и 10 лет, которые жили с матерью на территории Донецка до ее смерти. В Украине их ждет дядя;



14-летнего подростка вернут матери, которая недавно была освобождена из плена;



16-летний подросток воссоединится со своей тетей, семья которой погибла при попытке эвакуации из Луганска.



Дополнение

Как отмечается, это уже третье возвращение украинских детей при посредничестве Катара. Дети и их нынешние опекуны сначала отправятся в москву, затем в беларусь и после этого в Киев.