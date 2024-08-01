Киев • УНН
За сутки произошло 98 боевых столкновений. Противник нанес 2 ракетных, 59 авиационных ударов и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций украинских войск.
С начала суток произошло 98 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ) и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций наших войск. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой.
Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.
На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.
На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спирного, Иванодарьевки и Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще один бой, в районе Выемки, продолжается.
На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.
На Торецком направлении оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.
Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка.
На Времовском направлении поражением врага завершился бой возле Водяного.
Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки неподалеку населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка. Успеха не имел.
На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.
Україна атакувала низку електропідстанцій в курській області рф - Генштаб 29 июля 2024, 17:43 • 33012 просмотров