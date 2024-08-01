С начала суток произошло 98 боевых столкновений, противник нанес 2 ракетных (2 ракеты), 59 авиационных ударов (в частности, задействовал 54 КАБ) и 623 удара дронами-камикадзе, совершил 3412 обстрелов позиций наших войск. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении российские террористы трижды безуспешно штурмовали позиции украинских подразделений в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего продолжается еще один бой.

Шесть раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении. В настоящее время все эти боестолкновения в районах Андреевки, Стельмаховки и Песчаного завершились.

На Лиманском направлении за день российские войска четыре раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Торское и Макеевка.

На Северском направлении наши войска остановили девять попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спирного, Иванодарьевки и Выемки. Оккупанты понесли потери. Еще один бой, в районе Выемки, продолжается.

На Краматорском направлении завершились неудачей пять попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали в районах Железного, Северного, Торецка и Нью-Йорка. Активно действовала вражеская бомбардировочная авиация. Продолжаются боевые действия в четырех локациях - враг давит, пытаясь продвинуться в районах Нью-Йорка и Северного.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 43 штурмовых и наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Желанного. Шесть боестолкновений на направлении еще продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается четыре боевых столкновения. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка.

На Времовском направлении поражением врага завершился бой возле Водяного.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил две атаки неподалеку населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении вражеский штурм на левобережье Днепра потерпел неудачу.

Україна атакувала низку електропідстанцій в курській області рф - Генштаб