На днях Силы обороны Украины нанесли очередной удар по важным объектам врага на территории рф. В частности поражен ряд тяговых электроподстанций в Курской области. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

Имеется информация о работе в области систем ПВО противника и взрывах в районах по меньшей мере четырех подстанций. Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области - заявили в Генштабе.

В ведомстве отмечают, что удары нанесли силы и средства Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины (ЦСО "А" СБУ) во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генеральном штабе отмечают, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины является законной целью для наших войск.

Отмечается, что указанные объекты, среди прочего обеспечивают функционирование железной дороги рф, осуществляющей перевозки вооружения и военной техники для поддержки своей оккупационной армии.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа - подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним

В российском Краснодаре жители требуют возобновить поставки электроэнергии и воды. Массовые отключения происходят также в других южных регионах России и оккупированном Крыму.