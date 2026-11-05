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Рязанский НПЗ атаковали дроны: зафиксировано не менее шести попаданий, вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 838 просмотра

В российской Рязани после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Зафиксировано не менее шести попаданий.

Рязанский НПЗ атаковали дроны: зафиксировано не менее шести попаданий, вспыхнул масштабный пожар

В ночь на четверг, 5 ноября, в России был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

Детали

Отмечается, что на НПЗ вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Зафиксировано не менее 6 попаданий по объекту.

На кадрах видно, что в районе промышленной зоны НПЗ происходят взрывы.

Справочно

Рязанский нефтеперерабатывающий завод — третий по мощности НПЗ в России. Он способен перерабатывать около 18 млн тонн нефти в год. Более мощными в России являются только Омский и Киришский НПЗ.

Напомним

В сентябре Рязанский НПЗ полностью остановил работу после удара Сил обороны Украины.

Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗ06.09.26, 11:02 • 26401 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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