Рязанский НПЗ атаковали дроны: зафиксировано не менее шести попаданий, вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
В российской Рязани после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Зафиксировано не менее шести попаданий.
В ночь на четверг, 5 ноября, в России был атакован Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
Детали
Отмечается, что на НПЗ вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов. Зафиксировано не менее 6 попаданий по объекту.
На кадрах видно, что в районе промышленной зоны НПЗ происходят взрывы.
Справочно
Рязанский нефтеперерабатывающий завод — третий по мощности НПЗ в России. Он способен перерабатывать около 18 млн тонн нефти в год. Более мощными в России являются только Омский и Киришский НПЗ.
Напомним
В сентябре Рязанский НПЗ полностью остановил работу после удара Сил обороны Украины.
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗ06.09.26, 11:02 • 26401 просмотр