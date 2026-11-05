Рязанський НПЗ атакували дрони: зафіксовано щонайменше шість влучань, спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
У російській рязані після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа нафтопереробного заводу. Зафіксовано щонайменше шість влучань.
В ніч на четвер, 5 листопада, в росії було атаковано Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що на НПЗ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Зафіксовано щонайменше 6 влучань по об'єкту.
На кадрах видно, що в районі промислової зони НПЗ відбуваються вибухи.
Довідково
Рязанський нафтопереробний завод - третій за потужністю НПЗ в росії. Він здатний переробляти близько 18 млн тонн нафти на рік. Більше потужні в росії є тільки Омський і Кірішський НПЗ.
Нагадаємо
У вересні Рязанський НПЗ повністю зупинив роботу після удару Сил оборони України.
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗ06.09.26, 11:02 • 26401 перегляд