Рязанський НПЗ атакували дрони: зафіксовано щонайменше шість влучань, спалахнула масштабна пожежа

В ніч на четвер, 5 листопада, в росії було атаковано Рязанський нафтопереробний завод. Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали та місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що на НПЗ спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. Зафіксовано щонайменше 6 влучань по об'єкту.

На кадрах видно, що в районі промислової зони НПЗ відбуваються вибухи.

Довідково

Рязанський нафтопереробний завод - третій за потужністю НПЗ в росії. Він здатний переробляти близько 18 млн тонн нафти на рік. Більше потужні в росії є тільки Омський і Кірішський НПЗ.

Нагадаємо

У вересні Рязанський НПЗ повністю зупинив роботу після удару Сил оборони України.

Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗ