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Разрушение дамбы на Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение - британская разведка

Киев • УНН

 • 320763 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Подрыв Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение, сообщает Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных, передает УНН.

Разрушение дамбы на Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение - британская разведка

Детали

Каховская дамба, находящаяся под контролем россии, как сообщается, подверглась частичному разрушению чуть раньше 3:00 по местному времени 6 июня 2023 года.

В течение следующих часов до 12:00, по данным МО Великобритании, была разрушена восточная часть дамбы и значительная часть гидро- и коммунальной инфраструктуры.

Перед обвалом уровень воды в Каховском водохранилище, как указано, был на рекордно высоком уровне, что привело к затоплению большого объема ниже по течению.

Зато Запорожская атомная электростанция, расположенная на расстоянии 120 км от дамбы, вероятно, не сталкивается со срочными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище, указали в МО Великобритании.

Однако, скорее всего конструкция дамбы, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, из-за большого потока воды, это повлечет дополнительные наводнения, указали в британской разведке.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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