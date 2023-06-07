Разрушение дамбы на Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Подрыв Каховской ГЭС может вызвать дополнительное наводнение, сообщает Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных, передает УНН.
Детали
Каховская дамба, находящаяся под контролем россии, как сообщается, подверглась частичному разрушению чуть раньше 3:00 по местному времени 6 июня 2023 года.
В течение следующих часов до 12:00, по данным МО Великобритании, была разрушена восточная часть дамбы и значительная часть гидро- и коммунальной инфраструктуры.
Перед обвалом уровень воды в Каховском водохранилище, как указано, был на рекордно высоком уровне, что привело к затоплению большого объема ниже по течению.
Зато Запорожская атомная электростанция, расположенная на расстоянии 120 км от дамбы, вероятно, не сталкивается со срочными проблемами безопасности в результате падения уровня воды в водохранилище, указали в МО Великобритании.
Однако, скорее всего конструкция дамбы, еще больше ухудшится в течение следующих нескольких дней, из-за большого потока воды, это повлечет дополнительные наводнения, указали в британской разведке.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.