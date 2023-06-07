Руйнування дамби на Каховській ГЕС може спричинити додаткову повінь - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Підрив Каховської ГЕС може спричинити додаткову повінь, повідомляє Міноборони Великої Британії у звіті на основі розвідданих, передає УНН.
Деталі
Каховська дамба, яка перебуває під контролем росії, як повідомляється, піддалася частковому руйнуванню трохи раніше 3:00 за місцевим часом 6 червня 2023 року.
Протягом наступних годин до 12:00, за даними МО Британії, була зруйнована східна частина дамби та значна частина гідро- та комунальної інфраструктури.
Перед обвалом рівень води в Каховському водосховищі, як вказано, був на рекордно високому рівні, що призвело до затоплення великого обсягу нижче по течії.
Натомість Запорізька атомна електростанція, розташована на відстані 120 км від дамби, ймовірно, не стикається з терміновими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води в водосховищі, вказали у МО Британії.
Проте, скоріш за все конструкція дамби, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, через великий потік води, це спричинить додаткові повені, вказали у британській розвідці.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.