Руслан Олийник будет исполнять обязанности главы Киевской ОВА - указ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Олийника исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации. Соответствующий указ №616/2026 обнародован.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Олийныка исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации, передает УНН.
Временно возложить исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации на Олийныка Руслана Юрьевича
Добавим
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Киевской ОВА Николая Калашника, который возглавил Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
Справка
Руслан Олийнык родился 27 сентября 1985 года в городе Никополь Днепропетровской области.
Образование
2002 г. – 2006 г. — Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика Всеволода Лазаряна, направление подготовки "Электротехника и электромеханика".
2015 г. – 2016 г. — прошел специальную военную подготовку офицеров на КВП ДНУЖТ имени академика Всеволода Лазаряна.
2015 г. – 2018 г. — Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, направление подготовки "Публичное управление. Менеджмент", специализация — "Управление финансово-экономической безопасностью".
2016 г. – 2018 г. — Университет государственной фискальной службы Украины, направление подготовки "Право", специализация — "Правовое обеспечение финансовой безопасности государства".
2018 г. – 2022 г.— аспирантура Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, направление подготовки "Публичное управление и администрирование". (2019 г. – 2021 г. — член Ученого совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)
В 2019 г. повысил квалификацию в Военном институте телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, направление подготовки: "Боевое применение и эксплуатация систем специальной военной связи".
В 2020 г. повысил квалификацию в Институте законодательства Верховной Рады Украины, направление подготовки: "Право".
2020 г. – 2022 г. — Институт управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность "Государственная безопасность", магистр. Область знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы".
В 2023 году повысил квалификацию в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, направление подготовки: "Охрана государственной тайны".
31 июля 2024 года зачислен в адъюнктуру Национального университета обороны Украины, специальность 253 "Военное управление (по видам вооруженных сил)".
В 2025 году прошел обучение в Национальном университете обороны Украины на курсе офицеров объединенных штабов оперативного уровня (L-3), получил оперативный уровень военного образования и профессиональную квалификацию "офицер оперативного уровня".
2025 – 2026 г. — прошел обучение в Национальном университете обороны Украины на курсе высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4); получил стратегический уровень военного образования и профессиональную квалификацию "офицер стратегического уровня".
Трудовая деятельность
2007 г. – 2008 г. — руководитель службы безопасности Транспортной Компании "Днепро-Трек".
2008 г. – 2011 г. — директор Департамента внутренней безопасности финансовой Корпорации "Контракт-Мир".
2011 г. – 2013г. — советник по вопросам экономической безопасности Президента ГП НАЭК "Энергоатом".
2013 г. – 2015 г. — советник по вопросам безопасности Генерального директора ГП "Артемсоль".
2015 г. – 2016 г. — советник по вопросам безопасности Главы Днепропетровской областной государственной администрации.
2016 г. – 2018 г. — руководитель Департамента безопасности СК "SPARE".
2018 г. – 2019 г. — первый заместитель председателя правления АО "Завод "КВАНТ", ГК "УкрОборонПром".
2019 г. – 2022 г. – преподаватель кафедры военной подготовки Украинского государственного университета науки и технологий (работа по совместительству).
2020 г. – 2021 г. – заместитель генерального директора Объединения предприятий "Укртрубопром".
2020 г. – 2022 г. — советник по вопросам безопасности Главы Днепропетровской областной государственной администрации.
2021 г. – 2025 г. — проректор по вопросам инновационного развития Украинского государственного университета науки и технологий.
В соответствии с Указами Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения" и от 24.02.2022 № 69/2022 "О всеобщей мобилизации", призван в ряды Вооруженных Сил Украины.
В соответствии с приказом Начальника Киевской областной военной администрации от 28.04.2022 № 45 "О назначении состава комендатуры Киевской области и состава комендатур районов Киевской области" назначен на должность координатора комендатуры Киевской области по вопросам внутренней безопасности.
В соответствии с приказом начальника Киевской областной военной администрации от 04.07.2023 № 136 "Об утверждении функциональных обязанностей должностных лиц и состава комендатуры Киевской области, районных комендатур Киевской области" назначен на должность первого заместителя коменданта Киевской области.
В соответствии с приказом начальника Киевской областной военной администрации от 21.08.2023 № 136 "Об утверждении функциональных обязанностей должностных лиц и состава комендатуры Киевской области, районных комендатур Киевской области", по согласованию с Командующим группировкой сил и средств обороны города Киев – заместителем командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Север" назначен на должность Коменданта Киевской области.
В соответствии с приказом начальника Киевской областной военной администрации от 21.08.2023 № 225 "О внесении изменений в приказ от 23.12.2022 года № 76 "Об утверждении состава оперативного штаба Совета обороны Киевской области" назначен первым заместителем руководителя оперативного штаба Совета обороны Киевской области – Комендантом Киевской области.
Воинское звание "подполковник" присвоено приказом командующего войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (по личному составу) от 17.10.2023 № 703.
В соответствии с распоряжением начальника Киевской областной военной администрации от 18.04.2025 № 80-к назначен на должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
В соответствии с распоряжением начальника Киевской областной военной администрации от 13.04.2026 № 33-к назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.
Депутатская и административная деятельность
2010 г. – 2015 г. — депутат Амур-Нижнеднепровского районного совета в городе Днепр, работал в комиссии по вопросам оборонной работы, законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.
2019 г. – 2021 г. — заместитель Председателя комиссии по вопросам законности и правопорядка при Днепропетровской областной государственной администрации.
2019 г. – 2025 г. — помощник народного депутата Украины.
2020 г. – 2023 г. — депутат Никопольского городского совета. Глава фракции "Слуга Народа". (Досрочно прекращены полномочия депутата Никопольского городского совета VIII созыва по собственному желанию).
Общественная деятельность
2011 г. – 2014 г. — председатель Днепропетровской областной профсоюзной организации работников кооперации и других форм предпринимательства.
2018 г. — 2024 г. — Президент Днепропетровской областной федерации карате (С 18 мая 2019 г. — по настоящее время — член правления Украинской Федерации Карате).
25 февраля 2019 года — основал благотворительную организацию – Фонд "Будущее Никопольщины".
Награды и отличия:
2023 — награжден приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 13 июня 2023 года № 726 отличием Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие".
2024 — награжден медалью Министерства обороны Украины "Защитнику Украины".
2025 — награжден отличием Министерства обороны Украины – медаль "Крест Сухопутных войск" (удостоверение от 14.11.2025 №797).
2025 — награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины "За особые заслуги перед Украинским народом" (от 05 декабря 2025 года № 1099-К).
2023 — награжден высшим отличием Киевской области — Нагрудным знаком "За заслуги перед Киевщиной".
2025 — награждён памятным нагрудным знаком Киевской областной государственной администрации "КИЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ – СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ" с мечами (удостоверение 27 сентября 2025 года №1).
2026 — награждён почётным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооружённых сил Украины "За содействие войску" (приказ Министерства обороны Украины от 04 февраля 2026 года № 83).
Также имеет благодарности и награды глав Запорожской, Днепропетровской, Киевской областных государственных администраций.