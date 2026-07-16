Руслан Олийник будет исполнять обязанности главы Киевской ОВА - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Олийныка исполняющим обязанности главы Киевской областной государственной администрации, передает УНН.

Временно возложить исполнение обязанностей главы Киевской областной государственной администрации на Олийныка Руслана Юрьевича - говорится в указе №616/2026.

Добавим

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Киевской ОВА Николая Калашника, который возглавил Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.

Справка

Руслан Олийнык родился 27 сентября 1985 года в городе Никополь Днепропетровской области.

Образование

2002 г. – 2006 г. — Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика Всеволода Лазаряна, направление подготовки "Электротехника и электромеханика".

2015 г. – 2016 г. — прошел специальную военную подготовку офицеров на КВП ДНУЖТ имени академика Всеволода Лазаряна.

2015 г. – 2018 г. — Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, направление подготовки "Публичное управление. Менеджмент", специализация — "Управление финансово-экономической безопасностью".

2016 г. – 2018 г. — Университет государственной фискальной службы Украины, направление подготовки "Право", специализация — "Правовое обеспечение финансовой безопасности государства".

2018 г. – 2022 г.— аспирантура Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, направление подготовки "Публичное управление и администрирование". (2019 г. – 2021 г. — член Ученого совета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко)

В 2019 г. повысил квалификацию в Военном институте телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, направление подготовки: "Боевое применение и эксплуатация систем специальной военной связи".

В 2020 г. повысил квалификацию в Институте законодательства Верховной Рады Украины, направление подготовки: "Право".

2020 г. – 2022 г. — Институт управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, специальность "Государственная безопасность", магистр. Область знаний "Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы".

В 2023 году повысил квалификацию в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского, направление подготовки: "Охрана государственной тайны".

31 июля 2024 года зачислен в адъюнктуру Национального университета обороны Украины, специальность 253 "Военное управление (по видам вооруженных сил)".

В 2025 году прошел обучение в Национальном университете обороны Украины на курсе офицеров объединенных штабов оперативного уровня (L-3), получил оперативный уровень военного образования и профессиональную квалификацию "офицер оперативного уровня".

2025 – 2026 г. — прошел обучение в Национальном университете обороны Украины на курсе высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4); получил стратегический уровень военного образования и профессиональную квалификацию "офицер стратегического уровня".

Трудовая деятельность

2007 г. – 2008 г. — руководитель службы безопасности Транспортной Компании "Днепро-Трек".

2008 г. – 2011 г. — директор Департамента внутренней безопасности финансовой Корпорации "Контракт-Мир".

2011 г. – 2013г. — советник по вопросам экономической безопасности Президента ГП НАЭК "Энергоатом".

2013 г. – 2015 г. — советник по вопросам безопасности Генерального директора ГП "Артемсоль".

2015 г. – 2016 г. — советник по вопросам безопасности Главы Днепропетровской областной государственной администрации.

2016 г. – 2018 г. — руководитель Департамента безопасности СК "SPARE".

2018 г. – 2019 г. — первый заместитель председателя правления АО "Завод "КВАНТ", ГК "УкрОборонПром".

2019 г. – 2022 г. – преподаватель кафедры военной подготовки Украинского государственного университета науки и технологий (работа по совместительству).

2020 г. – 2021 г. – заместитель генерального директора Объединения предприятий "Укртрубопром".

2020 г. – 2022 г. — советник по вопросам безопасности Главы Днепропетровской областной государственной администрации.

2021 г. – 2025 г. — проректор по вопросам инновационного развития Украинского государственного университета науки и технологий.

В соответствии с Указами Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения" и от 24.02.2022 № 69/2022 "О всеобщей мобилизации", призван в ряды Вооруженных Сил Украины.

В соответствии с приказом Начальника Киевской областной военной администрации от 28.04.2022 № 45 "О назначении состава комендатуры Киевской области и состава комендатур районов Киевской области" назначен на должность координатора комендатуры Киевской области по вопросам внутренней безопасности.

В соответствии с приказом начальника Киевской областной военной администрации от 04.07.2023 № 136 "Об утверждении функциональных обязанностей должностных лиц и состава комендатуры Киевской области, районных комендатур Киевской области" назначен на должность первого заместителя коменданта Киевской области.

В соответствии с приказом начальника Киевской областной военной администрации от 21.08.2023 № 136 "Об утверждении функциональных обязанностей должностных лиц и состава комендатуры Киевской области, районных комендатур Киевской области", по согласованию с Командующим группировкой сил и средств обороны города Киев – заместителем командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Север" назначен на должность Коменданта Киевской области.

В соответствии с приказом начальника Киевской областной военной администрации от 21.08.2023 № 225 "О внесении изменений в приказ от 23.12.2022 года № 76 "Об утверждении состава оперативного штаба Совета обороны Киевской области" назначен первым заместителем руководителя оперативного штаба Совета обороны Киевской области – Комендантом Киевской области.

Воинское звание "подполковник" присвоено приказом командующего войсками оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (по личному составу) от 17.10.2023 № 703.

В соответствии с распоряжением начальника Киевской областной военной администрации от 18.04.2025 № 80-к назначен на должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

В соответствии с распоряжением начальника Киевской областной военной администрации от 13.04.2026 № 33-к назначен на должность первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации.

Депутатская и административная деятельность

2010 г. – 2015 г. — депутат Амур-Нижнеднепровского районного совета в городе Днепр, работал в комиссии по вопросам оборонной работы, законности, правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан.

2019 г. – 2021 г. — заместитель Председателя комиссии по вопросам законности и правопорядка при Днепропетровской областной государственной администрации.

2019 г. – 2025 г. — помощник народного депутата Украины.

2020 г. – 2023 г. — депутат Никопольского городского совета. Глава фракции "Слуга Народа". (Досрочно прекращены полномочия депутата Никопольского городского совета VIII созыва по собственному желанию).

Общественная деятельность

2011 г. – 2014 г. — председатель Днепропетровской областной профсоюзной организации работников кооперации и других форм предпринимательства.

2018 г. — 2024 г. — Президент Днепропетровской областной федерации карате (С 18 мая 2019 г. — по настоящее время — член правления Украинской Федерации Карате).

25 февраля 2019 года — основал благотворительную организацию – Фонд "Будущее Никопольщины".

Награды и отличия:

2023 — награжден приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 13 июня 2023 года № 726 отличием Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие".

2024 — награжден медалью Министерства обороны Украины "Защитнику Украины".

2025 — награжден отличием Министерства обороны Украины – медаль "Крест Сухопутных войск" (удостоверение от 14.11.2025 №797).

2025 — награжден Почетной грамотой Верховной Рады Украины "За особые заслуги перед Украинским народом" (от 05 декабря 2025 года № 1099-К).

2023 — награжден высшим отличием Киевской области — Нагрудным знаком "За заслуги перед Киевщиной".

2025 — награждён памятным нагрудным знаком Киевской областной государственной администрации "КИЕВСКАЯ ЗЕМЛЯ – СВОБОДНАЯ ЗЕМЛЯ" с мечами (удостоверение 27 сентября 2025 года №1).

2026 — награждён почётным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооружённых сил Украины "За содействие войску" (приказ Министерства обороны Украины от 04 февраля 2026 года № 83).

Также имеет благодарности и награды глав Запорожской, Днепропетровской, Киевской областных государственных администраций.