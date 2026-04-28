Рубио заявил об «обнадеживающих признаках» относительно демилитаризации ХАМАС

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по демилитаризации ХАМАС при участии Египта и Турции. Соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по демилитаризации ХАМАС и не исключил появления положительных новостей в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Мы очень сосредоточены на этом (демилитаризации ХАМАС — ред.). В этом вопросе достигнут определенный прогресс, несмотря на публичные заявления ХАМАС. Но в конечном итоге мы должны это увидеть, и мы надеемся, что в ближайшие дни у нас будут хорошие новости по этому поводу

— сказал Рубио.

По его словам, в процесс вовлечены партнеры США, в частности Египет и Турция.

В Газе впервые за годы прошли местные выборы, но явка осталась низкой25.04.26, 19:08 • 4245 просмотров

В течение выходных появились некоторые обнадеживающие признаки того, что мы приближаемся к соглашению по их демилитаризации. Но это должно произойти. Этот проект в полном объеме будет работать только при условии демилитаризации ХАМАС. Пока этого не произойдет, все это под вопросом

— добавил он.

Рубио не уточнил, поддержат ли США возобновление военных действий Израиля в случае провала переговоров, отметив: "Будем надеяться, что нам удастся этого избежать. Это не тот результат, которого мы хотим".

В середине апреля США и ХАМАС провели первые прямые переговоры после заключения перемирия в Газе, что стало частью попыток продвинуть хрупкую договоренность.

Мирный совет Трампа получил предложение о разоружении ХАМАС21.03.26, 16:40 • 6046 просмотров

