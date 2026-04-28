Рубио заявил об «обнадеживающих признаках» относительно демилитаризации ХАМАС

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по демилитаризации ХАМАС и не исключил появления положительных новостей в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Мы очень сосредоточены на этом (демилитаризации ХАМАС — ред.). В этом вопросе достигнут определенный прогресс, несмотря на публичные заявления ХАМАС. Но в конечном итоге мы должны это увидеть, и мы надеемся, что в ближайшие дни у нас будут хорошие новости по этому поводу — сказал Рубио.

По его словам, в процесс вовлечены партнеры США, в частности Египет и Турция.

В течение выходных появились некоторые обнадеживающие признаки того, что мы приближаемся к соглашению по их демилитаризации. Но это должно произойти. Этот проект в полном объеме будет работать только при условии демилитаризации ХАМАС. Пока этого не произойдет, все это под вопросом — добавил он.

Рубио не уточнил, поддержат ли США возобновление военных действий Израиля в случае провала переговоров, отметив: "Будем надеяться, что нам удастся этого избежать. Это не тот результат, которого мы хотим".

В середине апреля США и ХАМАС провели первые прямые переговоры после заключения перемирия в Газе, что стало частью попыток продвинуть хрупкую договоренность.

