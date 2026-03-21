Мирный совет Трампа получил предложение о разоружении ХАМАС
Киев • УНН
ХАМАС рассматривает разоружение в обмен на амнистию и инвестиции в Газу. Однако группировка опасается атак со стороны конкурентов и отсутствия финансирования.
Мирный совет Дональда Трампа получил предложение от группировки ХАМАС о разоружении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Источники, близкие к ХАМАС, говорят, что группировка, вероятно, откажется сдать свое оружие из-за опасений нападений со стороны других группировок в Газе, некоторые из которых имеют поддержку Израиля. ХАМАС и его противники устраивают и нападения друг на друга со времени заключения перемирия с Израилем в октябре.
Источник Reuters сообщил, что амнистия и целевые инвестиции в Газу предлагаются в качестве стимулов для ХАМАС, но отметил, что непонятно, будет ли у Совета мира средства для их финансирования.
В переговорах участвовали Николай Младенов и Арье Лайтстоун. Младенов является назначенным Трампом посланником Совета мира в Газе. Лайтстоун является американским помощником специального посланника Трампа Стива Виткоффа.
Напомним
Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командиру взвода радикальной исламистской палестинской группировки ХАМАС под названием "Нухба". Билал Абу Асси участвовал в нападении на Израиль в октябре 2023 года.