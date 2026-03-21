Мирный совет Трампа получил предложение о разоружении ХАМАС

$43.9650.50
ukenru
12:15 • 8344 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 16752 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 29764 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 49121 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 70676 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 41760 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 39231 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 32947 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 47058 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 20546 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Популярные новости
Парламент Молдовы осудил РФ за экологическую катастрофу на реке Днестр21 марта, 05:14 • 9088 просмотра
Дрон рф уничтожил дом в Запорожье - два человека погибли, есть раненыеPhotoVideo21 марта, 06:14 • 7738 просмотра
Оккупанты выпустили более 8000 дронов и сотни авиабомб за сутки - ГенштабPhoto21 марта, 06:35 • 9826 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 16232 просмотра
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора09:28 • 12532 просмотра
публикации
Стоит ли покупать аэрогриль - плюсы, минусы и нюансы выбора09:28 • 12617 просмотра
Овен: характеристика знака зодиака, черты характера и совместимость21 марта, 07:06 • 16313 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 70678 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 47058 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 45466 просмотра
Мирный совет Трампа получил предложение о разоружении ХАМАС

Киев • УНН

 • 586 просмотра

ХАМАС рассматривает разоружение в обмен на амнистию и инвестиции в Газу. Однако группировка опасается атак со стороны конкурентов и отсутствия финансирования.

Мирный совет Дональда Трампа получил предложение от группировки ХАМАС о разоружении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Источники, близкие к ХАМАС, говорят, что группировка, вероятно, откажется сдать свое оружие из-за опасений нападений со стороны других группировок в Газе, некоторые из которых имеют поддержку Израиля. ХАМАС и его противники устраивают и нападения друг на друга со времени заключения перемирия с Израилем в октябре.

Источник Reuters сообщил, что амнистия и целевые инвестиции в Газу предлагаются в качестве стимулов для ХАМАС, но отметил, что непонятно, будет ли у Совета мира средства для их финансирования.

В переговорах участвовали Николай Младенов и Арье Лайтстоун. Младенов является назначенным Трампом посланником Совета мира в Газе. Лайтстоун является американским помощником специального посланника Трампа Стива Виткоффа.

Напомним

Войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по командиру взвода радикальной исламистской палестинской группировки ХАМАС под названием "Нухба". Билал Абу Асси участвовал в нападении на Израиль в октябре 2023 года.

Евгений Устименко

