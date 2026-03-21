Рада миру Трампа отримала пропозицію щодо роззброєння ХАМАС
Київ • УНН
ХАМАС розглядає роззброєння в обмін на амністію та інвестиції в Газу. Проте угруповання побоюється атак з боку конкурентів і відсутності фінансування.
Рада миру Дональда Трампа отримала пропозицію від угруповання ХАМАС щодо роззброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Джерела, наближені до ХАМАС, кажуть, що угруповання, ймовірно, відмовиться здати свою зброю через побоювання нападів з боку інших угруповань у Газі, деякі з яких мають підтримку Ізраїлю. ХАМАС та його супротивники влаштовують і напади один на одного з часу укладення перемир’я з Ізраїлем в жовтні.
Джерело Reuters повідомило, що амністія та цільові інвестиції в Газу пропонуються як стимули для ХАМАС, але зазначило, що незрозуміло, чи матиме Рада миру кошти для їх фінансування.
У переговорах брали участь Микола Младенов та Ар'є Лайтстоун. Младенов є призначеним Трампом посланцем Ради миру в Газі. Лайтстоун є американським помічником спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.
Війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по командиру взводу радикального ісламістського палестинського угрупування ХАМАС під назвою "Нухба". Білал Абу Ассі брав участь у нападі на Ізраїль у жовтні 2023 року.