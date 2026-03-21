Рада миру Трампа отримала пропозицію щодо роззброєння ХАМАС

21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 28201 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 35380 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 54775 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78226 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 43670 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 41084 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 34036 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50073 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20880 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
США дозволили продаж іранської нафти на 30 днів - міністр фінансів Бессент21 березня, 08:34 • 6988 перегляди
Магнітні бурі посилюються - фіксується підвищена геомагнітна активністьPhoto21 березня, 09:12 • 12195 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19528 перегляди
У Чехії сталася пожежа на підприємстві, що виробляє дрони для України21 березня, 11:44 • 5138 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6550 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 19546 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 21640 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 78234 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 50075 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті Photo20 березня, 12:40 • 48224 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон13:45 • 6576 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 18221 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 18523 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 22580 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 20679 перегляди
Рада миру Трампа отримала пропозицію щодо роззброєння ХАМАС

Київ • УНН

 • 3026 перегляди

ХАМАС розглядає роззброєння в обмін на амністію та інвестиції в Газу. Проте угруповання побоюється атак з боку конкурентів і відсутності фінансування.

Рада миру Трампа отримала пропозицію щодо роззброєння ХАМАС

Рада миру Дональда Трампа отримала пропозицію від угруповання ХАМАС щодо роззброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Джерела, наближені до ХАМАС, кажуть, що угруповання, ймовірно, відмовиться здати свою зброю через побоювання нападів з боку інших угруповань у Газі, деякі з яких мають підтримку Ізраїлю. ХАМАС та його супротивники влаштовують і напади один на одного з часу укладення перемир’я з Ізраїлем в жовтні.

Джерело Reuters повідомило, що амністія та цільові інвестиції в Газу пропонуються як стимули для ХАМАС, але зазначило, що незрозуміло, чи матиме Рада миру кошти для їх фінансування.

У переговорах брали участь Микола Младенов та Ар'є Лайтстоун. Младенов є призначеним Трампом посланцем Ради миру в Газі. Лайтстоун є американським помічником спеціального посланця Трампа Стіва Віткоффа.

Нагадаємо

Війська Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдали удару по командиру взводу радикального ісламістського палестинського угрупування ХАМАС під назвою "Нухба". Білал Абу Ассі брав участь у нападі на Ізраїль у жовтні 2023 року.

Євген Устименко

Світ
Сутички
Ізраїль
Reuters
Армія оборони Ізраїлю
Дональд Трамп
Сектор Газа