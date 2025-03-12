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Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Киев • УНН

 • 36800 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что Украине необходимо иметь достаточно средств сдерживания. Он также добавил, что европейские союзники должны играть значительную роль в этом процессе.

Рубио объяснил, как можно сдерживать новые нападения на Украину

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио убежден, что Украине необходимо достаточно средств сдерживания будущих атак. При этом он добавил, что в этом процессе значительно большую роль должны играть европейские союзники, передает УНН.

Может ли Украина создать достаточный сдерживающий фактор против будущей агрессии, против будущего нападения, против будущего вторжения? Потому что каждая страна в мире имеет право защищать себя, и никто не может отрицать этого, поэтому это, безусловно, должно быть частью разговора 

- заявил Рубио.

Он также добавил, что невозможно достичь длительного мира без средств сдерживания.

россия сделает все, чтобы поссорить Украину с США - Зеленский12.03.25, 16:07 • 10805 просмотров

При этом, отвечая на вопрос о присутствии в Украине европейских миротворцев, Рубио выразил мнение, что на украинской территории должно быть то, "что заставит Украину чувствовать, что она сможет сдержать и предотвратить будущее вторжение".

При этом он ничего не сказал о перспективах применения этого механизма. Такое обсуждение будет когда придет время.

Дополнение

Рубио заявил, что с Украиной обсуждали не конкретные условия, а время и шаги переговорного процесса. Украинская сторона отмечает возвращение военнопленных и детей.

По его словам, "украинцы четко дали понять, что речь идет не только о прекращении войны". 

Также, по словам Рубио, США надеются получить положительный ответ от россии. Переговоры в Саудовской Аравии касались возможных переговоров и разговоров о территориальных уступках

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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