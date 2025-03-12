россия сделает все, чтобы поссорить Украину с США - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что россия приложит все усилия, чтобы поссорить Украину и США. Встреча в Саудовской Аравии, наоборот, показала деэскалацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия сделает все, чтобы поссорить Украину с США, однако встреча в Саудовской Аравии показала обратное, передает УНН.
Детали
Россияне сделают все, чтобы поссорить Украину с Америкой. (...) И я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы россии по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой. Наоборот идет деэскалация. И это так и должно быть между партнерами
Напомним
Украина готова обсуждать гарантии безопасности с партнерами при условии соблюдения 30-дневного режима тишины.
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости сосредоточиться на первых шагах для режима тишины. После этого возможно предложение 30-дневного срока тишины для плана завершения войны.
Установление 30-дневного режима тишины зависит от решения россии. Украина четко выразила свою позицию, отметил Зеленский.
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