росія зробить все, щоб посварити Україну із США - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що росія докладе всіх зусиль, щоб посварити Україну та США. Зустріч у Саудівській Аравії, навпаки, показала деескалацію.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія зробить все, щоб посварити Україну із США, проте зустріч у Саудівській Аравії показала протилежне, передає УНН.
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Росіяни зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. (...) І я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки йде деескалація. І це так й повинно бути між партнерами
Нагадаємо
Україна готова обговорювати гарантії безпеки з партнерами за умови дотримання 30-денного режиму тиші.
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зосередитися на перших кроках для режиму тиші. Після цього можлива пропозиція 30-денного терміну тиші для плану завершення війни.
Встановлення 30-денного режиму тиші залежить від рішення росії. Україна чітко висловила свою позицію, зазначив Зеленський.
Рубіо відповів, чи готові росіяни до припинення вогню12.03.25, 15:49 • 28330 переглядiв