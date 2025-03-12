росія зробить все, щоб посварити Україну із США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія зробить все, щоб посварити Україну із США, проте зустріч у Саудівській Аравії показала протилежне, передає УНН.

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Росіяни зроблять все, щоб посварити Україну з Америкою. (...) І я вважаю, що сама зустріч у Саудівській Аравії розбиває плани росії щодо повної ескалації відносин між Україною і Америкою. Навпаки йде деескалація. І це так й повинно бути між партнерами - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Україна готова обговорювати гарантії безпеки з партнерами за умови дотримання 30-денного режиму тиші.

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зосередитися на перших кроках для режиму тиші. Після цього можлива пропозиція 30-денного терміну тиші для плану завершення війни.

Встановлення 30-денного режиму тиші залежить від рішення росії. Україна чітко висловила свою позицію, зазначив Зеленський.

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