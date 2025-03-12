Президент: "Про гарантії ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде говорити з партнерами щодо гарантій безпеки, якщо наступить 30-денний режим тиші, передає УНН.

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"Про гарантії ми будемо говорити більш детально, якщо буде тиша на 30 днів, то ці 30 днів виділяються саме для того, щоб "покласти на папір". В нас є наші пропозиції, але "покласти на папір" погоджені кроки з союзниками і формати гарантій безпеки тих, чи інших гарантій безпеки, які будуть в України після цієї закінчення війни", - сказав Зеленський.



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За підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді Україна висловила готовність прийняти американську пропозицію щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасного виконання російською федерацією.



Президент США Дональд Трамп заявляв, що гарантії безпеки Україні має надавати Європа, але США залишаться партнерами України.