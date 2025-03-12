Президент: "О гарантиях мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней"
Киев • УНН
Украина готова обсуждать гарантии безопасности с партнерами при условии соблюдения 30-дневного режима тишины. Предложения будут разработаны совместно с союзниками после прекращения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет говорить с партнерами о гарантиях безопасности, если наступит 30-дневный режим тишины, передает УНН.
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"О гарантиях мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней, то эти 30 дней выделяются именно для того, чтобы "положить на бумагу". У нас есть наши предложения, но "положить на бумагу" согласованные шаги с союзниками и форматы гарантий безопасности тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после этого окончания войны", - сказал Зеленский.
Напомним
По итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, но США останутся партнерами Украины.