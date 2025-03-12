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Президент: "О гарантиях мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней"

Киев • УНН

 • 11558 просмотра

Украина готова обсуждать гарантии безопасности с партнерами при условии соблюдения 30-дневного режима тишины. Предложения будут разработаны совместно с союзниками после прекращения войны.

Президент: "О гарантиях мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет говорить с партнерами о гарантиях безопасности, если наступит 30-дневный режим тишины, передает УНН.

Детали

"О гарантиях мы будем говорить более подробно, если будет тишина на 30 дней, то эти 30 дней выделяются именно для того, чтобы "положить на бумагу". У нас есть наши предложения, но "положить на бумагу" согласованные шаги с союзниками и форматы гарантий безопасности тех или иных гарантий безопасности, которые будут у Украины после этого окончания войны", - сказал Зеленский.

Напомним 

По итогам встречи делегаций Украины и США в Джидде Украина выразила готовность принять американское предложение о 30-дневном режиме прекращения огня при условии принятия и одновременного выполнения российской федерацией. 

Президент США Дональд Трамп заявлял, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, но США останутся партнерами Украины.

Павел Башинский

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