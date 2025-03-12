Рубіо пояснив, як можна стримувати нові напади на Україну

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо переконаний, що Україна потребує достатньо засобів стримування майбутніх атак. При цьому він додав, що у цьому процесі значно більшу роль мають відігравати європейські союзники, передає УНН.

Чи може Україна створити достатній стримуючий фактор проти майбутньої агресії, проти майбутнього нападу, проти майбутнього вторгнення? Тому що кожна країна у світі має право захищати себе, і ніхто не може заперечувати цього, тому це, безумовно, має бути частиною розмови - заявив Рубіо.

Він також додав, що неможливо досягти тривалого миру без засобів стримування.

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При цьому, відповідаючи на питання щодо присутності в Україні європейських миротворців, Рубіо висловив думку, що на українській території має бути те, "що змусить Україну відчувати, що вона зможе стримати та запобігти майбутньому вторгненню".

При цьому він нічого не сказав про перспективи застосування цього механізму. Таке обговорення буде коли прийде час.

Доповнення

Рубіо заявив, що з Україною обговорювали не конкретні умови, а час та кроки переговорного процесу. Українська сторона наголошує на поверненні військовополонених та дітей.

З його слів, "українці чітко дали зрозуміти, що йдеться не лише про припинення війни".

Також, за словами Рубіо, США сподіваються отримати позитивну відповідь від росії. Переговори в Саудівській Аравії стосувалися можливих переговорів і розмов про територіальні поступки.