россияне во время массированной атаки целились по теплоэлектростанциям - Шмыгаль

Во время сегодняшней массированной атаки на критическую инфраструктуру армия рф целилась по энергетическим объектам, в частности теплоэлектростанциям. Все службы уже занимаются ликвидацией последствий обстрела. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Очередная массированная атака россии, направленная против критической инфраструктуры. Враг применил дроны, баллистику, крылатые ракеты и "Кинжалы" - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, под вражеским ударом были Одесская, Львовская, Запорожская, Харьковская и Киевская области.

россияне целились по энергетическим объектам, в частности теплоэлектростанциям. Все службы уже занимаются ликвидацией последствий обстрела - указал Шмыгаль.

Премьер также обратился с призывом к партнерам: "Украине необходимо ПВО, чтобы защитить критическую инфраструктуру и обезопасить людей", - подчеркнул Шмыгаль.

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