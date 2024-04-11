Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  124687 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  120541 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  123624 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  114441 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  89719 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115200 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  115272 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114393 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108169 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113542 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД

Более 200 спасателей работали над ликвидацией последствий массированных российских обстрелов в 5 областях Украины, которые были направлены на объекты критической инфраструктуры и оставили некоторые районы без электричества.

Общество •   •  16333 просмотра
Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД

россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 48 взрывов.

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россияне ночью и утром обстреляли три громады Сумщины: прозвучало 48 взрывов

Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира

Российская армия обстреляла ракетами С-300 энергетическую инфраструктуру Харькова, также повреждена квартира. За сутки из-за обстрелов рф в области три человека погибли, в том числе и 14-летняя девушка, еще четыре человека травмировались.

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Утром армия рф ударила ракетами С-300 по Харькову: попали в энергоинфраструктуру, повреждена квартира

В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул

В квартире на 4-м этаже девятиэтажного дома в Кривом Роге Днепропетровской области произошел взрыв, в результате которого пострадали 7 человек, 2 из которых были госпитализированы, и был нанесен значительный ущерб зданию.

Общество •   •  17307 просмотра
В Кривом Роге произошел взрыв в многоэтажке, 7 пострадавших, под завалами могут быть еще люди - Вилкул

В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и газопровод, ранен ребенок - ОВА

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 5 домов, объект критической инфраструктуры, сельскохозяйственную технику, автомобиль и газопровод, ранив ребенка, а украинские средства ПВО уничтожили 2 беспилотника "Шахед".

Война •   •  16578 просмотра
В Херсонской области ночью сбили два "шахеда", россияне попали в критическую инфраструктуру и газопровод, ранен ребенок - ОВА

В Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

Силы противовоздушной обороны в Черкасской области сбили вражеский беспилотник, не допустив жертв и разрушений после шестичасовой тревоги.

Война •   •  17105 просмотра
В Черкасской области ночью уничтожили вражеский "шахед" - ОВА

На Николаевщине ночью сбили 8 "шахедов", обломки упали на открытой территории

В Николаевской области силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 8 беспилотников Shahed 131/136, обломки упали на открытой местности, никто не пострадал.

Война •   •  16603 просмотра
На Николаевщине ночью сбили 8 "шахедов", обломки упали на открытой территории

рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА

Вражеские крылатые ракеты и БПЛА атаковали два критически важных объекта энергетической инфраструктуры во Львовской области, вызвав пожары, которые были быстро ликвидированы, без жертв и перебоев в работе систем жизнеобеспечения.

Война •   •  18167 просмотра
рф ракетами и дронами атаковала объект газораспределительной инфраструктуры и электроподстанцию во Львовской области, произошли пожары - ОВА

россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго

россия провела массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, повредив энергетические объекты в нескольких регионах и вызвав аварийное отключение электроэнергии в Харьковской области.

Война •   •  19439 просмотра
россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго

рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский

По словам Президента Зеленского, россия запустила более 40 ракет и около 40 беспилотников по Украине, нацеленных на критически важную инфраструктуру, некоторые из них были сбиты.

Война •   •  15941 просмотра
рф запустила по Украине более 40 ракет и около 40 дронов, целилась по объектам критической инфраструктуры - Зеленский