Атаке рф подверглись 5 областей, некоторые районы Харькова без света, спасатели готовы развернуть генераторные станции - МВД

Российские войска в ночь на 11 апреля осуществили массированную атаку на 5 областей Украины, которая была направлена на объекты критической инфраструктуры и оставила некоторые районы Харькова без электричества, сообщил в четверг министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.

В течение нескольких часов российские военные атаковали 5 регионов Украины - били по критической инфраструктуре. По Харькову враг выпустил более 10 ракет, в некоторых районах города отсутствует электроснабжение. Ликвидация последствий обстрелов продолжается также в Одесской, Львовской, Запорожской и Киевской областях. К счастью, по оперативным данным, в результате сегодняшней атаки обошлось без погибших и пострадавших - написал Клименко в Telegram.

По его словам, более 200 спасателей с ночи работают на местах ликвидации последствий массированного обстрела, еще более сотни следователей, криминалистов и взрывотехников. В частности, привлечен личный состав и техника ГСЧС из соседних регионов.

"Спасатели готовы оперативно развернуть мобильные генераторные станции. На базе пожарно-спасательных частей и подразделений полиции работают пункты несокрушимости - с электроэнергией и доступом к сети", - отметил министр.

По его словам, вблизи мест ликвидации обстрелов может быть ограничено движение транспорта.

россияне во время массированной атаки повредили объекты энергетики в 5 регионах, в Харьковской области аварийные отключения - Укрэнерго