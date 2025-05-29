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россияне удерживают носитель "Калибров" в Средиземном море - ВМС

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли, но в Средиземном море находятся 3 корабля рф, один из которых имеет 8 ракет "Калибр".

россияне удерживают носитель "Калибров" в Средиземном море - ВМС

По состоянию на 06:00 29.05.2025 в Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ), передает УНН.

Детали

При этом отмечается, что в Средиземном море находятся 3 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом осуществили: в Черное море – 7 судов, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 9 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор

- говорится в сообщении.

В ВМС ВСУ отмечают, что страна-агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Представитель ГУР Евгений Ерин заявил, что Черное море уже не безопасно для россиян. Силы обороны продолжают совершенствовать дроны Magura, делая их еще более эффективными.

Почти 200 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях29.05.25, 00:27 • 1636 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Азовское море
Вооруженные силы Украины
Черное море
Босфор
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