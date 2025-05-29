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Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним
28 травня, 17:16 • 17222 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

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росіяни утримують носій "Калібрів" у Середземному морі - ВМС

Київ • УНН

 • 518 перегляди

В Чорному та Азовському морях відсутні ворожі кораблі, але у Середземному морі перебувають 3 кораблі рф, один з яких має 8 ракет "Калібр".

росіяни утримують носій "Калібрів" у Середземному морі - ВМС

Станом на 06:00 29.05.2025 в Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ), передає УНН.

Деталі

При цьому зазначається, що у Середземному морі перебувають 3 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 7 суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор

- йдеться у повідомленні.

В ВМС ЗСУ наголошують, що країна-агресорка продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Представник ГУР Євген Єрін заявив, що Чорне море вже не є безпечним для росіян. Сили оборони продовжують удосконалювати дрони Magura, роблячи їх ще більш ефективними.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Азовське море
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