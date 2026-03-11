россияне совершили 65 атак на разных направлениях фронта - Генштаб

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 2750 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 7044 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10201 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14182 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22598 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32989 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32136 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119369 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87562 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
38%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45522 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48 • 12286 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 19868 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14602 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11214 просмотра
публикации
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 10009 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11297 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45620 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 56839 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119371 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Андрей Кудряшов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Катар
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 156 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 5316 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14688 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 31929 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 32318 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм
Шахед-136

россияне совершили 65 атак на разных направлениях фронта - Генштаб

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Генштаб ВСУ зафиксировал 65 боевых столкновений с начала суток 11 марта. Наибольшая активность врага наблюдается на Константиновском и Покровском направлениях.

россияне совершили 65 атак на разных направлениях фронта - Генштаб

С начала суток 11 марта на фронте произошло 65 российских атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Продолжаются обстрелы приграничных территорий. В Сумской области подверглись ударам населенные пункты Будки, Бессалевка, Кучеровка, Сосновка, Искрисковщина, Рыжевка, Рогозное, Бунякино, Коренек и Малушино. В Черниговской области под обстрел попала Хреновка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, три из которых - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево и Чернещины. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям украинских войск в районе Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 18 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Три боя продолжаются.

Силы обороны с начала суток отбили 15 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка. Три боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в сторону Тернового. Кроме того, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализничного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударам подвергся населенный пункт Малокатериновка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Напомним

Силы обороны пытаются перехватить оперативную инициативу и за месяц впервые с 2024 года освободили больше территории, чем захватил за это время враг. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Александр Сырский
Украина