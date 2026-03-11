россияне совершили 65 атак на разных направлениях фронта - Генштаб

С начала суток 11 марта на фронте произошло 65 российских атак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Продолжаются обстрелы приграничных территорий. В Сумской области подверглись ударам населенные пункты Будки, Бессалевка, Кучеровка, Сосновка, Искрисковщина, Рыжевка, Рогозное, Бунякино, Коренек и Малушино. В Черниговской области под обстрел попала Хреновка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 44 обстрела населенных пунктов и позиций украинских войск, три из которых - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Прилипка.

На Купянском направлении противник дважды шел вперед в направлении Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево и Чернещины. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям украинских войск в районе Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

На Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили 18 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Три боя продолжаются.

Силы обороны с начала суток отбили 15 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка. Три боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг совершил одно наступательное действие в сторону Тернового. Кроме того, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализничного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаударам подвергся населенный пункт Малокатериновка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Напомним

Силы обороны пытаются перехватить оперативную инициативу и за месяц впервые с 2024 года освободили больше территории, чем захватил за это время враг. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.