росіяни здійснили 65 атак на різних напрямках фронту - Генштаб

З початку доби 11 березня на фронті відбулось 65 російських атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Тривають обстріли прикордонних територій. У Сумській області зазнали ударів населені пункти Будки, Безсалівка, Кучерівка, Соснівка, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Бунякине, Кореньок і Малушине. У Чернігівській області під обстріл потрапила Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, три з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого та Чернещини. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій українських військ у районі Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Три бої тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 15 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Тернового. Крім того, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Малокатеринівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Нагадаємо

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше з 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.