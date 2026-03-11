$43.860.0351.040.33
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
росіяни здійснили 65 атак на різних напрямках фронту - Генштаб

Київ • УНН

 • 570 перегляди

Генштаб ЗСУ зафіксував 65 бойових зіткнень з початку доби 11 березня. Найбільша активність ворога спостерігається на Костянтинівському та Покровському напрямках.

росіяни здійснили 65 атак на різних напрямках фронту - Генштаб

З початку доби 11 березня на фронті відбулось 65 російських атак. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Тривають обстріли прикордонних територій. У Сумській області зазнали ударів населені пункти Будки, Безсалівка, Кучерівка, Соснівка, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Бунякине, Кореньок і Малушине. У Чернігівській області під обстріл потрапила Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, три з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого та Чернещини. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій українських військ у районі Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Три бої тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 15 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Тернового. Крім того, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Малокатеринівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Нагадаємо

Сили оборони намагаються перехопити оперативну ініціативу і за місяць вперше з 2024 року звільнили більше території, ніж захопив за цей час ворог. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Олександр Сирський
Україна