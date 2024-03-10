россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

Ночью и утром россияне совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 29 взрывов. Об этом заявили в Сумской ОГА, пишет УНН.

Детали

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов - резюмировали в ведомстве.

Как отмечается, обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (пять взрывов). По Середино-Будской громаде россияне ударили из РСЗО (десять взрывов). Эсманская громада подверглась минометному обстрелу (один взрыв). В Великописаревской громаде зафиксирован обстрел из РСЗО (13 взрывов).

Дополнение

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, нанесли ракетный удар по предприятию в Новомосковском районе и трижды обстреляли Никопольщину.

Напомним

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены.