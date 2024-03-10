ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 07:59  •  6118 просмотра

Read in English

россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 29 взрывов из минометов и РСЗО по нескольким населенным пунктам.

Ночью и утром россияне совершили шесть обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 29 взрывов. Об этом заявили в Сумской ОГА, пишет УНН.

Детали 

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 29 взрывов

- резюмировали в ведомстве. 

Как отмечается, обстрелам подверглись Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

По Краснопольской громаде враг бил из минометов (пять взрывов). По Середино-Будской громаде россияне ударили из РСЗО (десять взрывов). Эсманская громада подверглась минометному обстрелу (один взрыв). В Великописаревской громаде зафиксирован обстрел из РСЗО (13 взрывов).

Дополнение 

Российские оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, нанесли ракетный удар по предприятию в Новомосковском районе и трижды обстреляли Никопольщину.

Напомним

За прошедшие сутки российские военные обстреляли 10 населенных пунктов Херсонщины. Повреждены четыре многоэтажки, девять частных домов, учебное заведение, медицинское учреждение, газопровод и автомобили. Три человека ранены. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
yezupilЕзупил
dneprДнепр
khersonХерсон
sumyСумы
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  137737 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  138765 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  139661 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  175530 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  94033 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109135 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110869 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108474 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109552 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130824 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Новости по теме
россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

  •  6118 просмотра
На Запорожье россияне нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам за сутки

На Запорожье россияне нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам за сутки

  •  7861 просмотра
Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

  •  10944 просмотра
Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"

Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"

  •  13000 просмотра
За сутки в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще 10 ранены

За сутки в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще 10 ранены

  •  14566 просмотра
Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

  •  17504 просмотра
На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

  •  15502 просмотра
В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

  •  16814 просмотра
Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

  •  16889 просмотра
За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины

За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины

  •  17616 просмотра

Популярные

Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

  •  66525 просмотра
Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

  •  78283 просмотра
В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

В Тель-Авиве полиция задержала 16 митингующих против правительства

  •  34520 просмотра
В России загорелся газопровод

В России загорелся газопровод

  •  72941 просмотра
Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

Строительство морского порта Байдена в Газе может занять 60 дней - Пентагон

  •  67465 просмотра

Публикации

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  153801 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  159901 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  175530 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  189855 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

7 марта 2024, 10:12  •  193565 просмотра

россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 29 взрывов из минометов и РСЗО по нескольким населенным пунктам.

Война •   •  6118 просмотра
россияне шесть раз атаковали Сумщину из минометов и РСЗО - ОВА

На Запорожье россияне нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам за сутки

российские военные совершили 476 обстрелов 13 населенных пунктов Запорожской области, разрушив 19 жилых домов и объектов инфраструктуры.

Война •   •  7861 просмотра
На Запорожье россияне нанесли 476 ударов по 13 населенным пунктам за сутки

Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

Во время ночной атаки российских беспилотников-камикадзе в Одесской области украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 из атакующих "шахидов", при этом один беспилотник попал в промышленный объект в Одесском районе.

Война •   •  10944 просмотра
Атака дронов на Одессу: в ОВА показали последствия попадания в промышленный объект

Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"

Российские войска атаковали беспилотниками две подстанции "Укрэнерго" на юге и в центре Украины, но обошлось без жертв и отключений электроэнергии, сейчас продолжаются экстренные ремонтные работы.

Война •   •  13000 просмотра
Армия рф за сутки атаковала две подстанции "Укрэнерго"

За сутки в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще 10 ранены

9 марта в Донецкой области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 10 получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.

Война •   •  14566 просмотра
За сутки в Донецкой области в результате обстрелов погиб один человек, еще 10 ранены

Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что если Россия нападет на страны Балтии, НАТО победит, но их города будут разрушены, как Бахмут и Авдеевка в Украине.

Война •   •  17504 просмотра
Страны Балтии победят, если Россия нападет. Но города будут выглядеть как Авдеевка, - Кулеба

На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

В селе Волоховка Чугуевского района Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб 73-летний мужчина.

Война •   •  15502 просмотра
На Харьковщине в результате обстрела погиб 73-летний мужчина

В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

Атака украинского беспилотника вызвала пожар на нефтебазе в российском городе Курск.

Война •   •  16814 просмотра
В Курске загорелась нефтебаза после атаки дрона

Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

В результате ракетного обстрела врагом предприятия в Новомосковском районе Днепропетровской области был ранен 58-летний мужчина, а ночью российские оккупанты также атаковали регион с помощью беспилотников и трижды обстреляли Никопольский район, повредив объекты инфраструктуры.

Война •   •  16889 просмотра
Враг нанес ракетный удар по предприятию на Днепропетровщине, есть пострадавший

За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины

Российские военные обстреляли 10 населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания, школу, медицинское учреждение и автомобили, ранив 3 человек.

Война •   •  17616 просмотра
За сутки армия РФ обстреляла 10 населенных пунктов Херсонщины