росіяни шість разів атакували Сумщину з мінометів та РСЗВ - ОВА
Київ • УНН
росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксувавши 29 вибухів з мінометів та РСЗВ по декількох населених пунктах.
Уночі та зранку росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, зафіксовано 29 вибухів. Про це заявили у Сумській ОВА, пише УНН.
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Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів
Як зазначається, обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (п’ять вибухів). По Середино-Будській громаді росіяни вдарили з РСЗВ (десять вибухів). Есманьська громада зазнала мінометний обстріл (один вибух). У Великописарівській громаді зафіксовано обстріл з РСЗВ (13 вибухів).
Доповнення
Російські окупанти вночі атакували Дніпропетровщину безпілотниками, завдали ракетного удару по підприємству у Новомосковському районі та тричі обстріляли Нікопольщину.
Нагадаємо
Минулої доби російські військові обстріляли 10 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, навчальний заклад, медична установа, газогін та автівки. Троє людей поранені.