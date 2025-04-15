На Сумщині прогриміло 74 вибухи за день через ворожі обстріли

Російська армія обстріляла вісім населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши, за даними місцевої влади, 74 вибухи 14 лютого.