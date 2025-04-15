Вночі та вранці росіяни 24 рази обстріляли Сумську область, здійснивши понад 140 вибухів з артилерії, мінометів, РСЗВ, реактивних снарядів та мін у різних населених пунктах.
росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксувавши 29 вибухів з мінометів та РСЗВ по
декількох населених пунктах.
російські військові вночі та вранці 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти в Сумській області, зафіксовано 15 вибухів.
Російські війська обстріляли шість населених пунктів Сумської області з мінометів та артилерії, зафіксувавши 34 вибухи.
Російська армія обстріляла вісім населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши, за даними місцевої влади, 74 вибухи 14 лютого.
Російські війська вночі обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, випустивши 10 мін на громаду.
Російські окупанти понад тридцять разів обстріляли дев'ять населених пунктів уздовж кордону Сумської області в Україні.
росіяни 7 разів обстріляли артилерією, мінометами та стрілецькою зброєю населені пункти Сумської області, спричинивши понад 20 вибухів.