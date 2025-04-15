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14 квітня, 16:00 • 162142 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139874 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142636 перегляди

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росіяни вночі та зранку 24 рази обстріляли Сумщину: було понад 140 вибухів

Вночі та вранці росіяни 24 рази обстріляли Сумську область, здійснивши понад 140 вибухів з артилерії, мінометів, РСЗВ, реактивних снарядів та мін у різних населених пунктах.

Війна • 18 березня, 07:21 • 27258 перегляди

росіяни шість разів атакували Сумщину з мінометів та РСЗВ - ОВА

росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, зафіксувавши 29 вибухів з мінометів та РСЗВ по декількох населених пунктах.

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Ворог вночі та вранці 5 разів обстріляв прикордоння Сумщини: було 15 вибухів

російські військові вночі та вранці 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти в Сумській області, зафіксовано 15 вибухів.

Війна • 4 березня, 06:49 • 30145 перегляди

Упродовж доби російська армія здійснила 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області

Російські війська обстріляли шість населених пунктів Сумської області з мінометів та артилерії, зафіксувавши 34 вибухи.

Війна • 25 лютого, 08:38 • 26188 перегляди

На Сумщині прогриміло 74 вибухи за день через ворожі обстріли

Російська армія обстріляла вісім населених пунктів у Сумській області з мінометів, артилерії та безпілотників, спричинивши, за даними місцевої влади, 74 вибухи 14 лютого.

Війна • 14 лютого, 20:53 • 32023 перегляди

росіяни вночі 7 разів вдарили по Сумщині, скинули 10 мін - ОВА

Російські війська вночі обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, випустивши 10 мін на громаду.

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Сумщина: армійці рф обстріляли дев’ять громад у прикордонні

Російські окупанти понад тридцять разів обстріляли дев'ять населених пунктів уздовж кордону Сумської області в Україні.

Війна • 6 лютого, 21:18 • 34081 перегляди

росіяни вночі 7 разів обстріляли прикордоння Сумщини

росіяни 7 разів обстріляли артилерією, мінометами та стрілецькою зброєю населені пункти Сумської області, спричинивши понад 20 вибухів.

Війна • 31 січня, 08:36 • 20176 перегляди