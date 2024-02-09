росіяни вночі 7 разів вдарили по Сумщині, скинули 10 мін - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли кілька населених пунктів у Сумській області, випустивши 10 мін на громаду.
Російські війська вночі 7 разів обстріляли Сумську область, зокрема скинули 10 мін на Великописарівську громаду, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.
"Уночі росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 53 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади", - повідомили в ОВА у соцмережах.
Зафіксовано обстріли:
- Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (15 вибухів) та мінометів (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів), кулеметний обстріл.
- Путивльська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухів).
- Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.
Повітряні Сили вночі знищили 10 із 16 "шахедів"09.02.24, 08:10 • 27140 переглядiв