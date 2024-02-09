росіяни вночі 7 разів вдарили по Сумщині, скинули 10 мін - ОВА

Російські війська вночі 7 разів обстріляли Сумську область, зокрема скинули 10 мін на Великописарівську громаду, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

"Уночі росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 53 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Путивльська, Есманьська, Середино-Будська громади", - повідомили в ОВА у соцмережах.

Зафіксовано обстріли:

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (15 вибухів) та мінометів (6 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (6 вибухів), кулеметний обстріл.



Путивльська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухів).



Великописарівська громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.



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