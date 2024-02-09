россияне ночью 7 раз ударили по Сумской области, сбросили 10 мин - ОВА

Российские войска ночью 7 раз обстреляли Сумскую область, в частности сбросили 10 мин на Великописаревскую громаду, сообщили в пятницу в Сумской ОВА, пишет УНН.

"Ночью россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 53 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская громады", - сообщили в ОВА в соцсетях.

Зафиксированы обстрелы:

Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (15 взрывов) и минометов (6 взрывов).

Эсманьская громада: осуществлены минометные обстрелы (6 взрывов), пулеметный обстрел.



Путивльская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).



Великописаревская громада: 10 мин сбросили россияне на территорию громады.



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