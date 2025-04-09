Ночью и утром россияне 24 раза обстреляли Сумскую область, осуществив более 140 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО, реактивных
снарядов и мин в разных населенных пунктах.
россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 29 взрывов из минометов и РСЗО по
нескольким населенным пунктам.
российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15
взрывов.
Российские войска обстреляли шесть населенных пунктов Сумской области из минометов и артиллерии, зафиксировав 34 взрыва.
Российская армия обстреляла восемь населенных пунктов в Сумской области из минометов, артиллерии и беспилотников, вызвав, по
данным местных властей, 74 взрыва 14 февраля.
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, выпустив 10 мин на громаду.
Российские оккупанты более тридцати раз обстреляли девять населенных пунктов вдоль границы Сумской области в Украине.
россияне 7 раз обстреляли артиллерией, минометами и стрелковым оружием населенные пункты Сумской области, вызвав более 20 взрывов.