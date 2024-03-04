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Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 06:49  •  16310 просмотра

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российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.

российские военные в ночь на 4 марта и сегодня утром совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА. 

Детали 

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская громады. 

Великописаревская громада: армия рф сбросила авиабомбы КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг бил из минометов (1 взрыв) и ствольной артиллерии (9 взрывов). Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия. 

Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 3 взрыва из миномета.

Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов3 марта 2024, 21:20 • 28817 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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novgorod-severskiiНовгород-Северский
sumyСумы
Ворог вночі та вранці 5 разів обстріляв прикордоння Сумщини: було 15 вибухів
The enemy shelled the border of Sumy region 5 times at night and in the morning: there were 15 explosions
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Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов

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