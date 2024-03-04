Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов
Киев • УНН
российские военные ночью и утром 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксировано 15 взрывов.
российские военные в ночь на 4 марта и сегодня утром совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую ОВА.
Детали
Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманьская, Зноб-Новгородская громады.
Великописаревская громада: армия рф сбросила авиабомбы КАБ (2 взрыва).
Эсманьская громада: враг бил из минометов (1 взрыв) и ствольной артиллерии (9 взрывов). Кроме того, был обстрел из стрелкового оружия.
Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 3 взрыва из миномета.
Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов3 марта 2024, 21:20 • 28817 просмотров
Враг ночью и утром 5 раз обстрелял приграничье Сумщины: было 15 взрывов
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