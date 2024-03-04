Ворог вночі та вранці 5 разів обстріляв прикордоння Сумщини: було 15 вибухів
Київ • УНН
російські військові вночі та вранці 5 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти в Сумській області, зафіксовано 15 вибухів.
російські військові у ніч на 4 березня та сьогодні зранку здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Про це УНН повідомляє із посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Як повідомляється, ворожих обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.
Великописарівська громада: армія рф скинула авіабомби КАБ (2 вибухи).
Есманьська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух) та ствольної артилерії (9 вибухів). Крім того, був обстріл зі стрілецької зброї.
Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 3 вибухи з міномету.
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумщини, зафіксовано 130 вибухів03.03.24, 23:20 • 34330 переглядiв