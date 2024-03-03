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Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 21:20  •  8229 просмотра

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За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 130 взрывов из различных видов оружия, в том числе минометов, артиллерии, мин и ракет.

Российские оккупанты за день обстреляли из различных видов оружия 8 приграничных общин Сумской области, зафиксировано 130 взрывов, сообщила областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелу подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

По данным ОВА, обстрелам из минометов подверглись Хотинская (7 взрывов) и Юнаковская общины (3 взрыва).

В Краснопольской общине зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (15 взрывов) и FPV-дрона (5 взрывов).

В Середино-Будской общине были минометные обстрелы (13 взрывов) и пуски ракет НАР с самолета (4 взрыва).

В Великописаревской общине россияне сбросили 37 мин, а также осуществили гранатометный обстрел (18 взрывов).

В Эсманской общине зафиксирован пуск ракет НАР из самолета (8 взрывов).

На территории Белопольской общины произошли удар FPV-дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (9 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Кроме того, по Шалигинской общине враг ударил из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (5 взрывов).

На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов3 марта 2024, 06:30 • 102879 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
bilopilliaBilopillia
khotinХотин
sumyСумы
Окупанти за день обстріляли вісім громад Сумщини, зафіксовано 130 вибухів
Occupants shelled eight communities in Sumy region during the day, 130 explosions recorded
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Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

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