Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

Российские оккупанты за день обстреляли из различных видов оружия 8 приграничных общин Сумской области, зафиксировано 130 взрывов, сообщила областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение дня россияне совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов. Обстрелу подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская общины.

По данным ОВА, обстрелам из минометов подверглись Хотинская (7 взрывов) и Юнаковская общины (3 взрыва).

В Краснопольской общине зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии (15 взрывов) и FPV-дрона (5 взрывов).

В Середино-Будской общине были минометные обстрелы (13 взрывов) и пуски ракет НАР с самолета (4 взрыва).

В Великописаревской общине россияне сбросили 37 мин, а также осуществили гранатометный обстрел (18 взрывов).

В Эсманской общине зафиксирован пуск ракет НАР из самолета (8 взрывов).

На территории Белопольской общины произошли удар FPV-дрона (1 взрыв), танковые обстрелы (9 взрывов) и обстрел из ствольной артиллерии (3 взрыва).

Кроме того, по Шалигинской общине враг ударил из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (5 взрывов).

На Сумщине за ночь и утро зафиксировали 35 взрывов