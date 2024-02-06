Сумщина: армейцы рф обстреляли девять громад в приграничной зоне

Российские захватчики более тридцати раз обстреляли Сумскую область. Били по приграничью. В частности, под вражеский огонь попали жители девяти громад региона. Об этом рассказали в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 31 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская, Шалыгинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады. - поточнили в ОВА.

Детали

По данным областных властей, на границе по состоянию на 21.00 военные фиксировали взрывы от минометов, артиллерии, гранатометов, FPV-дронов и ВОГ.

Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (10 взрывов) и авиаудар (4 взрыва).

Краснопольская громада: враг бил из минометов (19 взрывов), артиллерии (14 взрывов) и FPV-дроном (1 взрыв). Кроме того, произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Белопольская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (7 взрывов), гранатометный обстрел (11 взрывов), минометные обстрелы (22 взрыва), а также танковые обстрелы (4 взрыва).

Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (9 взрывов).

Эсманская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

Зноб-Новгородская община: был минометный обстрел (3 взрыва).

Шалигинская громада: зафиксирован минометный обстрел (2 взрыва) и артобстрел (3 взрыва).

Великописаревская громада: враг ударил из артиллерии (3 взрыва).

Новослободская громада: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область - Наев

Напомним

За прошедшие сутки Российские военные обстреляли приграничье Сумской области 28 раз. Под вражеским огнем оказались жители пяти громад.