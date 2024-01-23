Сумську область росіяни обстріляли 28 разів, під вогонь потрапили п'ять громад
Київ • УНН
Російські війська 28 разів обстріляли Сумську область в Україні, спричинивши 158 вибухів. П'ять громад були обстріляні з артилерії, мінометів, гранатометів, безпілотників та касетних боєприпасів.
Російські військові 28 разів обстріляли прикордоння Сумської області впродовж вівторка 23 січня. Під ворожим вогнем опинились мешканці п’яти громад. Загалом там пролунало 158 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 158 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська громади.
Деталі
За даними обласної військоовї аміністрації окупанти били по регіону з артилерії, мінометів, гранатометів, "FPV" дронів, а також декілька разів скинули ВОГ за допомогою БПЛА, та застосували касетні боєприпаси. А саме :
Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ за допомогою БПЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (24 вибухів) та обстріл з касетного боєприпасу (6 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (45 вибухів), влучання дронів типу "FPV" (2 вибухи), обстріли з гранатометів АГС (29 вибухів) та артилерії (9 вибухів).
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Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), гранатометів СПГ (4 вибухи), артилерії (5 вибухів), скинув ВОГ за допомогою БПЛА (2 вибухи). Також відбулося влучання дрону типу "FPV" (1 вибух).
Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
Юнаківська громада: здійснено мінометний обстріл (11 вибухів) та артилерійський обстріл (5 вибухів).
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