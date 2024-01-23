Окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, серед поранених 4-річна дитина - поліція

Армія рф знову вдарила по Харкову. Як повідомили у поліції Харківскьої області, били ракетами С-300, серед постраждалих 4-річна дитина, передає УНН.

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23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста.

Попередньо, вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

За даними правоохоронців, на даний час відомо про 7 постраждалих, серед яких 4-річна дитина. Розпочався розбір завалів.