Армія рф втретє за добу завдала удару по Харкову: попередньо, 7 людей постраждали

Окупанти втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. Попередньо - три влучання. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється", - повідомив голова ОВА.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, рф завдала удару по житловій забудові, попередньо - 7 людей постраждали.

"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового обʼєкту там немає. Виключно житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. Агресор вкотре за цей день доводить, що росія це держава-терорист і прощення їй бути не може. Попередньо є 7 постраждалих містян, але ця сумна цифра може уточнюватися", - повідомив Терехов.

Харків втретє за день під ракетним обстрілом - Терехов