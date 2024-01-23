Армия рф в третий раз за сутки нанесла удар по Харькову: предварительно, 7 человек пострадали

Оккупанты в третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно - три попадания. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - сообщил глава ОГА.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, рф нанесла удар по жилой застройке, предварительно - 7 человек пострадали.

"И снова удар по жилой застройке. Ни одного военного объекта там нет. Исключительно жилые дома, или гражданская инфраструктура, вроде магазинов, больниц, аптек и тому подобное. Агрессор в очередной раз за этот день доказывает, что россия это государство-террорист и прощения ей быть не может. Предварительно есть 7 пострадавших горожан, но эта печальная цифра может уточняться", - сообщил Терехов.

Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом - Терехов