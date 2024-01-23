Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом - Терехов

Уже в третий раз Харьков под ракетным обстрелом. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

"Харьков третий раз за день под ракетным обстрелом. Взрыв. Будьте осторожны", - сообщил Терехов.

Информацию о взрывах подтвердил и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях!" - сообщил председатель ОГА.

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